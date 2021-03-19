Son dakika haberleri: Bu hafta yatırım araçları performansı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri: Bu hafta yatırım araçları performansı

19.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:55
Son dakika haberleri: Bu hafta yatırım araçları performansı

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,82, altının gram satış fiyatı yüzde 2,43, dolar/TL yüzde 4,32, avro/TL yüzde 4,65 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,82, altının gram satış fiyatı yüzde 2,43, dolar/TL yüzde 4,32, avro/TL yüzde 4,65 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.511,29, en yüksek 1.589,47 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,82 azalarak 1.528,99 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,43 kayıpla 405,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,43 azalışla 2.692,00 liraya geriledi. Geçen hafta 674,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 658,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 4,32 değer kaybederek 7,2630 liraya, avro yüzde 4,65 azalarak 8,6320 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile "Borçlanma Araçları Fonları" ve "Para Piyasası Fonları" oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Pervin Buldan Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Sibel Can Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Metin Oktay Fatih Terim Bülent Uygun Ünal Karaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Bu hafta yatırım araçları performansı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 18:57:15. #1.16#
title