Son dakika haberleri! BTK'nin önemli merkezlerinden Kars Lojistik Merkezi ilk iş trenini ağırladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! BTK'nin önemli merkezlerinden Kars Lojistik Merkezi ilk iş trenini ağırladı

Son dakika haberine göre Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu (BTK) hattı için önemli bir merkez olan Kars Lojistik Merkezi, ilk iş trenini ağırladı.

23.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:02

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu (BTK) hattı için önemli bir merkez olan Kars Lojistik Merkezi, ilk iş trenini ağırladı.

AK Parti Kars Milletvekili ve eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ile Kars Valisi Türker Öksüz, ilk iş treninin ulaşması nedeniyle Kars Tren Garı'na geldi.

Burada, hattaki raylarda kullanılan balast taşlarını getiren söz konusu trenin makinist koltuğuna oturan Arslan, beraberindekilerle Kars Lojistik Merkezi'nde yapılan rayları inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arslan, Öksüz ve Kılıç'ın da bulunduğu tren daha sonra hareket ederek lojistik merkezine alkışlar eşliğinde girdi.

19 ayrı hat üzerinde, 400 bin metrekarelik bir alanda 80 bin metrekarelik konteyner stok sahası bulunan, ilk etapta 500 kişiye istihdam sağlayacak, 7 kilometrelik demir yolu bağlantısıyla BTK demir yolu hattına bağlanacak Kars Lojistik Merkezi'nin 2020 yılının sonunda hizmete açılması planlanıyor.

"Kars Lojistik Merkezi'ne ilk defa bir tren vagonuyla girmiş olduk"

Kars Valisi Türker Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Kars Lojistik Merkezi'ne ilk defa bir tren vagonuyla girmiş olduk, buradaki hattı da ilk kullanan kişiler olarak çok mutlu olduk." dedi.

Kars Lojistik Merkezi'nin Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Öksüz, "Burası ülkemize 412 bin ton bir taşıma kapasitesi, 400 bin metrekare de lojistik alan kazandıracak, bu anlamıyla çok önemli, 150 milyon liralık bir yatırımdan söz ediyoruz. Birinci etabın aşağı yukarı yüzde 95'lik kısmı bitti bundan sonra ikinci etabın yapılması bizim için önemli." diye konuştu.

Milletvekili Arslan da Kars Lojistik Merkezi'nde birinci etabın bitme aşamasına geldiğini belirterek, "Buraya ilk defa bir trenin girmiş olması çok kıymetli, trenle iltisak hattını ilk defa kullanıp lojistik merkezinin girişine geldik." dedi.

Merkezin Türkiye'nin lojistiğine, ekonomisine, gelişmesine katkı sağlayacağını anlatan Arslan, "Türkiye sıradan taşımacılıktan lojistiğe geçişi öğrendi, lojistik taşımacısıyla, üretimiyle, ham maddesiyle, mamul maddesiyle bir bütün." şeklinde konuştu.

"BTK, demir ipek yolunu kesintisiz hale getirdi"

Arslan, Kars'taki lojistik merkezinde gümrükleme işlemlerinin de yapılacağını ifade ederek, "Türkiye'den Gürcistan üzerinden Orta Asya'ya gidebilecek bütün yüklerin gümrükleme işlemleri burada yapılacak. Orada yüklerinde Türkiye girişiyle ilgili gümrükleme işleminin yine burada yapılması çok değerli. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu demir İpek Yolu'nu kesintisiz hale getirdi, Türkiye'nin yüklerinin Uzak Doğu'ya, Orta Asya'ya gitmesini, oradaki yüklerin de buraya gelmesini sağladı." ifadelerini kullandı.

BTK hattının çok önemli olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde özellikle de İran sınır kapıları kapatılınca ticaretin durmaması çok önemliydi. Ekonominin çarklarının dönmesi gereken bir dönemde sınır kapılarının kapatılması BTK yolunun, sisteminin içine girmesiyle bir sıkıntı yaratmadı. BTK'den sadece bu salgın döneminde 138 bin ton yük taşındı, açıldığı günden bugüne 580 bin ton yük taşınmış, lojistik merkezleriyle gelişen sistemlerle önümüzdeki dönemlerde milyonları konuşacağız."

Lojistik merkez hem Avrupa hem de Asya trenlerine hizmet edecek

Arslan, tren yolunun Kars Lojistik Merkezi içine girmesinin de çok önemli olduğunu anlatarak, "Bu hattın hem Avrupa standardı dediğimiz 1435 milimetre ray açıklığı olan trenleri ağırlayabilmesi hem eski Sovyetler Birliği'nden kalmış Orta Asya'daki bütün ülkelerin standardı olan 1520 milimetre ray açıklığı standartlarındaki trenlere hizmet edebilir olması önemli. Yani Çin, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan'dan gelen bir tren lojistik merkezimize kadar gelebilecek." şeklinde konuştu.

Kılıç ise ilk trenin lojistik merkezine girmesinin gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Türkiye dünyanın ortasında, ticaretin merkezinde. Her tarafa geçmek isteyenler buradan geçmek zorunda. Bizim de bunu ulaşım, yük taşımacılığı açısından avantaja çevirmemiz gerekiyor. Kars dünyada yük taşımacılığının merkezi haline geliyor, ülkenin son noktası olmaktan çıkıyor." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberleri! BTK'nin önemli merkezlerinden Kars Lojistik Merkezi ilk iş trenini ağırladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Haber
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı Haber
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı
Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara...
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Cevdet Yılmaz Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Gündeş Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Sel Karar Bursa
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! BTK'nin önemli merkezlerinden Kars Lojistik Merkezi ilk iş trenini ağırladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 19:08:44. #1.14#
title