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Son dakika haberleri... BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fernando Zuqui'yi renklerine bağladı

Son dakika haberi... Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Arjantinli orta saha oyuncusu Fernando Zuqui'yi transfer etti.

Son dakika haberleri... BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fernando Zuqui'yi renklerine bağladı
21.08.2020 22:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:19

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Arjantinli orta saha oyuncusu Fernando Zuqui'yi transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes forması giyen Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattı." denildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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