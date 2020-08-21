Son dakika haberleri... BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fernando Zuqui'yi renklerine bağladı
Son dakika haberi... Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Arjantinli orta saha oyuncusu Fernando Zuqui'yi transfer etti.
21.08.2020 22:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:19
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Arjantinli orta saha oyuncusu Fernando Zuqui'yi transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes forması giyen Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattı." denildi.
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Kaynak: AA