Son dakika haberleri: Brüksel Havalimanı'nda Kovid-19 testi yapılacak
Son dakika haberine göre Brüksel Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmak üzere mobil laboratuvar açılacak.
13.08.2020 22:39 | Son Güncelleme: 13.08.2020 23:26
Brüksel Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmak üzere mobil laboratuvar açılacak.
Brüksel Havalimanı Üst Yöneticisi Arnaud Feist, yaptığı açıklamada, yolcuların Kovid-19 testi yaptırabilmeleri için mobil laboratuvar kurmaya karar verdiklerini bildirdi.
Eylül başında faaliyete geçmesi planlanan laboratuvarda Belçika'nın seyahat kısıtlaması uyguladığı bölgelerden gelenlerin 46,81 avro karşılığında Kovid-19 testi yaptırabilecekleri, standart PCR testlerinin fiyatının 67 avro, hızlı testlerin fiyatının ise 135 avro olacağı belirtildi.
Standart Kovid-19 testlerinin ortalama 9 saatte sonuçlandığı, hızlı test sonuçlarının ise 3 saatte alınabildiği kaydedildi.
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Kaynak: AA