Son dakika haberleri! Brüksel'de "Brexit" toplantısı
14.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:43
Edinilen son dakika haberine göre Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği üye devletlerinin daimi temsilcilerinden oluşan COREPER toplantısı, Brexit gündemiyle başladı.
Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği üye devletlerinin daimi temsilcilerinden oluşan COREPER toplantısı, Brexit gündemiyle başladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İngiltere ile ilişkilerden sorumlu heyet başkanı Michel Barnier de katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı