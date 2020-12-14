Son dakika haberleri! Brüksel'de "Brexit" toplantısı
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Son dakika haberleri! Brüksel'de "Brexit" toplantısı

14.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:43

Edinilen son dakika haberine göre Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği üye devletlerinin daimi temsilcilerinden oluşan COREPER toplantısı, Brexit gündemiyle başladı.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği üye devletlerinin daimi temsilcilerinden oluşan COREPER toplantısı, Brexit gündemiyle başladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İngiltere ile ilişkilerden sorumlu heyet başkanı Michel Barnier de katıldı.

Son dakika haberleri! Brüksel'de 'Brexit' toplantısı
Son dakika haberleri! Brüksel'de 'Brexit' toplantısı
Son dakika haberleri! Brüksel'de 'Brexit' toplantısı
Son dakika haberleri! Brüksel'de 'Brexit' toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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