Son dakika haberleri | Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Kovid-19 tedbirlerini protesto etti - Haberler
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Son dakika haberleri | Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

Son dakika haberleri | Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Kovid-19 tedbirlerini protesto etti
AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini bir kez daha protesto etti, göstericilerle polis arasında arbede yaşandı, 13 kişi gözaltına alındı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini bir kez daha protesto etti, göstericilerle polis arasında arbede yaşandı, 13 kişi gözaltına alındı.

Kuzey Tren İstasyonu önünde yerel saatle 13.00 sularında toplanan kalabalık grup, Avrupa Birliği kurumlarının yakınındaki Cinquantenaire Parkı'na doğru yürüdü.

"Özgürlük kod okuyucuda taranamaz", "Kovid Belgesi benim tercihim değil", "çocuklara dokunmayın" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Güvenli Kovid Belgesi"nin temel haklara aykırı olduğunu savundu.

Polis, cam şişe, taş, teneke gibi cisimler fırlatan bir gruba karşı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Polis, 13 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Brüksel'de 21 Kasım'da 35 bin, 5 Aralık'ta 8 bin kişinin katılımıyla aynı konuda protesto düzenlenmiş, polisle gruptakiler arasında çatışma çıkmıştı.

Belçika'da hükümet artan vaka sayısı üzerine 17 Kasım'dan itibaren dereceli olarak tedbirleri sıkılaştırmıştı.

Ayrıca okul öncesi eğitim veren okullar ile ilkokulların, Noel tatilinden bir hafta önce, 20 Aralık'ta kapanmasına, ortaokulların ise hibrit düzene geçmesine karar verilmişti.

200'den fazla kişiyi bir araya getiren etkinlikler yasaklanırken bu sayının altındaki organizasyonlarda Güvenli Kovid Belgesi ve maske takılması şart koşulmuştu.

Protestocuların hedefindeki söz konusu belge, kişilerin aşılarının tam olduğunu, son 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç aldıklarını ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlıyor.

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AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

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