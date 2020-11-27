Son dakika haberleri | Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs aşısı yaptırmayacağını söyledi
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Son dakika haberleri | Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs aşısı yaptırmayacağını söyledi

27.11.2020 08:29 | Son Güncelleme: 27.11.2020 08:33
Son dakika haberleri | Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs aşısı yaptırmayacağını söyledi

Son dakika dünya haberi... Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs (Covid-19) aşısı olmayı planlamadığını belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs (Covid-19) aşısı olmayı planlamadığını belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs aşısı yaptırmayacağını ve aşı yaptırmanın ülkede zorunlu hale getirilme ihtimalinin düşük olduğunu belirtirtti. "Aşı olmayacağım, bu benim hakkım" ifadelerini kullanan Bolsonaro, maske takmanın virüsün bulaşmasını önlemede etkili olduğuna dair çok az kanıt olduğunu da iddia ederek şüphelerini dile getirdi. ABD'den sonra dünyada en yüksek koronavirüs ölümünün gerçekleştiği ikinci ülke olan Brezilya'da, pandemi başladığı günden bu yana 171 bin 497 kişi hayatını kaybederken, 6 milyon 204 bin 570 kişide virüs tespit edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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