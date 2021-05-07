Son dakika haberleri! Brezilya'daki çatışmada ölü sayısı 25'e yükseldi
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Son dakika haberleri! Brezilya'daki çatışmada ölü sayısı 25'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Brezilya'nın Rio de Janerio kentindeki bir metro istasyonunda uyuşturucu çetesi ile polis arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Brezilya'nın Rio de Janerio kentindeki bir metro istasyonunda uyuşturucu çetesi ile polis arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Brezilya'nın ikinci büyük kenti olan Rio de Janerio kentindeki Jacarezinho bölgesinde bulunan Triagem Metro İstasyonu yakınında polis ile uyuşturucu çetesi arasında silahlı çatışma çıkmış, çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Çatışmada, 1'i polis 24 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Yetkililer, Andre Frias isimli polis memurunun kafasından vurulması sonucu hayatını kaybettiğini aktarırken, polisin uyuşturucu çetesine yaptığı baskın nedeni ile çatışma çıktığını ifade etti.

2007'den bu yana en fazla can kaybı yaşanan operasyon

Polis şefi Ronaldo Oliveira yaptığı açıklamada, 2007'de Complexo do Alemao gecekondu mahallesine düzenlenen operasyonda 19 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, baskının Rio'daki en fazla can kaybının yaşandığı operasyon olduğunu belirtti. Oliveira, öldürülenler arasında uyuşturucu çetesi liderlerinin bulunduğunu ifade ederek, en az 10 şüphelinin tutuklandığını belirtti.

Operasyonlar salgın nedeni ile askıya alınmıştı

Geçtiğimiz yılın Haziran ayından bu yana, Federal Yüksek Mahkeme (STF) salgın nedeniyle gecekondu mahallelerindeki operasyonları askıya almış, yalnızca "kesinlikle istisnai durumlarda" eylemlere izin verilmesine karar vermişti.

Metro'da 2 yolcu yaralandı

Yerel basında yer alan haberlerde, düzenlenen operasyonun adı Exceptis olarak belirtilirken, güvenlik güçlerinin çete üyelerine karşı ağır silahlar kullandığı ve gerilla taktikleri uyguladığı ifade edildi. Operasyonun helikopter desteği ile yapıldığı görüldü.

Haberlerde ayrıca, çatışma sırasında metro vagonunda bulunan 2 yolcunun da yaralandığı aktarıldı.

-İHA-

Son dakika haberleri! Brezilya'daki çatışmada ölü sayısı 25'e yükseldi
Son dakika haberleri! Brezilya'daki çatışmada ölü sayısı 25'e yükseldi
Son dakika haberleri! Brezilya'daki çatışmada ölü sayısı 25'e yükseldi
Son dakika haberleri! Brezilya'daki çatışmada ölü sayısı 25'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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