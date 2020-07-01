Son dakika haberleri! Brezilya'da Eğitim Bakanı göreve geldikten 5 gün sonra istifa etti
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Son dakika haberleri! Brezilya'da Eğitim Bakanı göreve geldikten 5 gün sonra istifa etti

Son dakika haberleri: BUENOS Brezilya'da geçen hafta Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Carlos Alberto Decotelli, öz geçmişinde yer alan bilgilerin yanlış olduğunun ortaya çıkması üzerine görevi gelişinin 5'inci gününde istifa etti.

Son dakika haberleri! Brezilya'da Eğitim Bakanı göreve geldikten 5 gün sonra istifa etti
01.07.2020 02:29 | Son Güncelleme: 01.07.2020 02:32

BUENOS Brezilya'da geçen hafta Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Carlos Alberto Decotelli, öz geçmişinde yer alan bilgilerin yanlış olduğunun ortaya çıkması üzerine görevi gelişinin 5'inci gününde istifa etti.

Bölge basınında yer alan habere göre, Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 25 Haziran'da Eğitim Bakanlığını teslim edeceğini duyurduğu Decotelli'nin öz geçmişindeki Arjantin ve Almanya'da doktora yaptığı kısımların yalan olduğunun ortaya çıkması üzerine görevini bıraktı.

Decotelli'nin öz geçmişinde belirttiği, Arjantin'deki Rosario Üniversitesinde doktora yaptığı, üniversite rektörü Franco Bartolacci tarafından reddedildi ve Decotelli'nin buradaki lisans üstü eğitimini bitirmediği belirtildi.

Emekli asker Decotelli'nin, Almanya'daki Wuppertal Üniversitesinde doktora, Getulio Vargas Vakfı Üniversitesinde (FGV) yüksek lisans yaptığı ve burada öğretim görevlisi olduğu da bu kurumlar tarafından yalanlandı.

Böylece, Decotelli, Bolsonaro'nun başkanlığında değişen üçüncü eğitim bakanı oldu.

Bolsonaro, 25 Haziran'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Decotelli'nin Rosario, FGV ve Wuppertal Üniversitelerinden lisans üstü derecelere sahip olduğunu belirterek, Eğitim Bakanlığı görevine getirildiğini duyurmuştu.

Eski Eğitim Bakanı Abraham Weintraub, nisan ayındaki bir bakanlar kurulu toplantısında "Federal Yüksek Mahkeme üyelerinin hapse atılmaları gerektiğini" söylediği görüntülerin basında yer alması üzerine 18 Haziran'da istifa etmişti.

Önceki, Kolombiya kökenli Eğitim Bakanı Enrique Velez Rodriguez ise bu görevi 3 ay yürütmüştü.

Bolsonaro'nun başkanlık görevine geldiği 2019'un başından bu yana kabinesinde, 2'si yeni tip koronavirüs salgını döneminde bir aydan kısa bir sürede değişen sağlık bakanı olmak üzere 12 kez bakan değişti.

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Kaynak: AA

Manşet

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