Brezilya'da çatışmanın ortasında kalan kadın müşteri ölümden döndü
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Brezilya'da çatışmanın ortasında kalan kadın müşteri ölümden döndü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Brezilya'da bir mağazayı soymaya gelen silahlı şüpheli ile müşteri arasında çatışma yaşandı.

Brezilya'da bir mağazayı soymaya gelen silahlı şüpheli ile müşteri arasında çatışma yaşandı. Kurşunların ortasında kalan kadın müşterinin geçirdiği şokun etkisiyle olup bitenleri oturduğu sandalyeden izlediği anları ise kameraya yansıdı.

Brezilya'nın Maranhao eyaletindeki Sao Luis kentinde aksiyon filmelerini aratmayan bir olay yaşandı. Mağaza giren 42 yaşındaki şüpheli, belindeki silahla çekerek işyerini soymaya kalkıştı. Mağazadaki bir başka müşteri ise silahıyla şüpheliye ateş açtı. İşyerinde yaşanan çatışma anı ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli ve müşteri arasında çıkan çatışmanın ortasında kalan bir kadın müşterinin oturduğu sandalyeden kalkamadığı görülürken, kadın müşterinin olay anında şok geçirmiş olabileceği ifade edildi.

ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurşunların, kadının oturduğu sandalyenin önce sağ tarafındaki duvara, ardından da solunda yer alan su sebiline isabet etti. Kurşunu biten şüpheli mağazadan kaçarken, silahlı çatışmanın durduğunu fark eden kadın, kendisini mağaza görevlisinin bulunduğu rafların arkasına attı. Brezilya medyası, çatışmada can kaybı ya da yaralanma olmadığını; şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Brezilya'da çatışmanın ortasında kalan kadın müşteri ölümden döndü
Brezilya'da çatışmanın ortasında kalan kadın müşteri ölümden döndü
Brezilya'da çatışmanın ortasında kalan kadın müşteri ölümden döndü
Brezilya'da çatışmanın ortasında kalan kadın müşteri ölümden döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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