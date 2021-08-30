Son dakika haberleri: Bozyazılı iş adamı evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri: Bozyazılı iş adamı evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri: Bozyazılı iş adamı evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Mersin'in Bozyazı ilçesinde 66 yaşındaki iş adamı Mustafa Toslak, yayla evinde ölü bulundu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 66 yaşındaki iş adamı Mustafa Toslak, yayla evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, iş adamı Mustafa Toslak'ın Ardıç Yaylasındaki evinin önünde hareketsiz halde yattığını gören komşuları, jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine giden sağlık ekibi, yaptığı kontrollerde Toslak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de evde inceleme yaptı. Anamur Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Toslak'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kalp krizinden öldüğü belirtilen 3 çocuk babası Mustafa Toslak'ın cenazesi, Kaledibi Mahallesi Üçayak Mezarlığında toprağa verilecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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