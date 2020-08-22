Son dakika haberleri | Bozyazı'da orman yangını Bir son dakika haberine göre Bozyazı'da orman yangını Mersin'in Bozyazı ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Bozyazı'da orman yangını

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Tekeli Mahallesi Haytbükü mevkindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine ve seralara yakın bölgedeki yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekiple birlikte, bir uçak, 3 helikopter, 12 arazöz ve 5 su tankı ile müdahale edildi. Ekiplerin, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı ve 5 hektar civarında kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: İHA