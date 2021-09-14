Son dakika haberleri! Bozkurt'taki selde kaydedilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketine ilişkin kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Şiddetli yağışların ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu bütün ilçenin sular altında kalışı, Kaymakamlık binasından bir görevli tarafından çekildi.

???????İş yerlerini dolduran sel sularının binaların birinci katına ulaştığı görülen kayıtta, araçlar, ev eşyaları ve iş yerlerinden sürüklenen malzemelerin de su içinde yüzdüğü görülüyor.

Olaydan bir gün sonra kaydedilen görüntülerde ise suların çekilmesiyle hurda yığınlarına dönen araçlar ile helikopter desteğiyle başlatılan kurtarma çalışmaları yer alıyor.