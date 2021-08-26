Son dakika haberleri: Bozkurt'taki sel felaketinin 15'inci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.