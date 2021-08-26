Son dakika haberleri: Bozkurt'taki sel felaketinin 15'inci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor
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Son dakika haberleri: Bozkurt'taki sel felaketinin 15'inci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor

Son dakika haberleri: Bozkurt'taki sel felaketinin 15'inci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açan selin ardından hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için ilk günden bu yana özveriyle çalışıyor.

Bozkurt'ta, iş makineleriyle selin getirdiklerinin ilçeden çıkarılması için uğraş verilirken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Selde kaybolanları arama çalışmalarının da sürdüğü ilçede ekipler hava, kara ve denizden çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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