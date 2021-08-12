Son dakika haberleri: Bozkurt'ta selde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye ediliyor
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Son dakika haberleri: Bozkurt'ta selde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye ediliyor

Son dakika haberleri: Bozkurt'ta selde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye ediliyor
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde mahsur kalan vatandaşlar, helikopterlerle bulundukları yerlerden tahliye ediliyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde mahsur kalan vatandaşlar, helikopterlerle bulundukları yerlerden tahliye ediliyor.

Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri AFAD, UMKE, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürülüyor.

Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.

Selde mahsur kalan vatandaşlar Sahil Güvenlik, Jandarma ve Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerle bulundukları yerlerden alınıyor.

Helikopterlerle Abana ilçe meydanına getirilen vatandaşlar, güvenli bölgelere yerleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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