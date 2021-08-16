Son dakika haberleri | Bozkurt'ta sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Bozkurt'ta sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberleri | Bozkurt'ta sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bozkurt ilçesinde bir vatandaşın cep telefonuyla Ezine Çayı'nın kenarında kaydettiği görüntüler, selin başladığı ancak felakete dönüşmeden önceki anları yansıtıyor.

Görüntülerde, bir kişinin çayın yukarısında sel nedeniyle 2 kişinin sulara kapıldığını, sel sularının geldiği anda kimsenin kaçma imkanı olmayacağını söyleyerek vatandaşları uyarmaya çalıştığı görülüyor.

Uyarılara rağmen bazı vatandaşların merakla bölgedeki bekleyişlerini sürdürmeleri dikkati çekiyor.

Yoldaki araçların selin bulunduğu alandan hızlı bir şekilde uzaklaştırıldığı, zemin katların boşaltılması için vatandaşların uyarıldığının da yer aldığı görüntüde, çayın üzerindeki köprünün yıkılmadan önceki hali de görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Berdan Mardini Seren Serengil Süreyya Yalçın
Spor Mert Günok Mesut Özil Caner Erkin Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Bozkurt'ta sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 11:58:21. #1.14#

title