Son dakika haberleri: Bozkır Sarıot Yaylası'nda yangın Son dakika gündem haberi... Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesindeki Sarıot Yaylasında çıkan yangın söndürüldü.

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesindeki Sarıot Yaylasında çıkan yangın söndürüldü.

Yangında on dekarlık alandaki kuru otlar, geven ve maki ağaç gurupları yandı. Yangın Konya Büyükşehir Belediyesi, Bozkır İtfaiye İşletme Şefliği, Bozkır ve Ahırlı Orman İşletme Şefliği, Bozkır Jandarma ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA