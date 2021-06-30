Son dakika haberleri... Bozdoğan'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kök hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.