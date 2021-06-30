Son dakika haberleri... Bozdoğan'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri... Bozdoğan'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri... Bozdoğan'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kök hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kök hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik polisi Bozdoğan ilçesinde bir süredir takip ettiği 1959 A. C. (62) isimli şahsın evine operasyon düzenledi. İkamet ve çevresindeki arazi içerisinde yapılan aramada, boyları 110-200 santimetre arasında değişen toplam 8 kök hint keneviri, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsiz tabanca, 42,15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.C. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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