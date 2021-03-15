Son dakika haberleri: Böyle kurtarma operasyonu görülmedi
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Son dakika haberleri: Böyle kurtarma operasyonu görülmedi

15.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:06
Son dakika haberleri: Böyle kurtarma operasyonu görülmedi

Son dakika haber... Aydın'ın Efeler ilçesinde demiryolu altgeçidine sıkışan kamyonet, itfaiyenin pratik zekası sayesinde kurtarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde demiryolu altgeçidine sıkışan kamyonet, itfaiyenin pratik zekası sayesinde kurtarıldı. Önce aracın lastikleri indirildi, sonrasında aracın kasasına çıkan itfaiye erleri zıplaya zıplaya aracı sıkıştığı yerden kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Ali E. idaresindeki 06 CHU 933 plakalı kamyonet, Körfez Caddesi üzerinde ilerlediği sırada şoförün yüksekliği hesaplayamaması üzerine demiryolu alt geçidine sıkıştı. Ali E. tüm çabalarına rağmen aracını sıkıştığı yerden kurtaramayınca polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekerleklerin havasının indirilmesinin ardından devreye itfaiyenin pratik zekası girdi. Aracın kasasına çıkan itfaiye erleri ve çevredeki vatandaşlar zıplaya zıplaya aracı sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye erlerinin aracın kasasında zıplama anları, görenleri gülümsetirken, aracı sıkıştığı yerden kurtarılan Ali E. itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Son dakika haberleri: Böyle kurtarma operasyonu görülmedi
Son dakika haberleri: Böyle kurtarma operasyonu görülmedi
Son dakika haberleri: Böyle kurtarma operasyonu görülmedi
Son dakika haberleri: Böyle kurtarma operasyonu görülmedi
Son dakika haberleri: Böyle kurtarma operasyonu görülmedi
Son dakika haberleri: Böyle kurtarma operasyonu görülmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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