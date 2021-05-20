Son dakika haberleri... Boya ustası mesaisinin ilk gününde ölümden döndü
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Son dakika haberleri... Boya ustası mesaisinin ilk gününde ölümden döndü

Son dakika haberleri... Boya ustası mesaisinin ilk gününde ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 3 katlı binanın dış cephesini boyayan adam, mesaisinin ilk gününde birinci kattan zemine çakılarak ölümden döndü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 3 katlı binanın dış cephesini boyayan adam, mesaisinin ilk gününde birinci kattan zemine çakılarak ölümden döndü. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1063 Sokak üzerinde gündüz saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı apartmanın dış cephesini boyayan Sinan Dalkıran (43), iskele üzerinde boya yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine çakıldı. Gelen sesler üzerine binanın yanına koşan vatandaşlar boya ustasını acı içerisinde yer yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve 155 polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Düşme sonucu vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen adamın bugün işe başladığı öğrenildi. Görgü tanığı bir kişi, "Birinci kata ayağını basmış. Sonra da düşmüş. Durumu şu an iyi. Hastaneye gitti. Bugün başlamıştı, başlarına bu geldi. Dikkatsizlikten dolayı oldu" dedi. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Boya ustası mesaisinin ilk gününde ölümden döndü
Son dakika haberleri... Boya ustası mesaisinin ilk gününde ölümden döndü
Son dakika haberleri... Boya ustası mesaisinin ilk gününde ölümden döndü
Son dakika haberleri... Boya ustası mesaisinin ilk gününde ölümden döndü
Son dakika haberleri... Boya ustası mesaisinin ilk gününde ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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