Son dakika haberleri: Botsvana, Güney Afrika Bloku üyesi ülkelere "terörle mücadelede Mozambik'e destek olmaları" çağrısı yaptı
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Son dakika haberleri: Botsvana, Güney Afrika Bloku üyesi ülkelere "terörle mücadelede Mozambik'e destek olmaları" çağrısı yaptı

Son dakika haberleri: Botsvana, Güney Afrika Bloku üyesi ülkelere 'terörle mücadelede Mozambik'e destek olmaları' çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Botsvana, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) üyesi ülkelerin, terör örgütü Ensar'ul Sunna ile mücadelede Mozambik'e destek olmaları çağrısı yaptı.

Botsvana, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) üyesi ülkelerin, terör örgütü Ensar'ul Sunna ile mücadelede Mozambik'e destek olmaları çağrısı yaptı.

Mozambik'in başkenti Maputo'da, Afrika'daki 16 ülkenin üye olduğu SADC Olağanüstü Bakanlar Toplantısı'nda, Ensar'ul Sunna örgütü görüşüldü.

Toplantıda konuşan Botsvana Dışişleri Bakanı Lemogang Kvape, "Üye ülkeler, Mozambik'teki terör örgütüne karşı ortak hareket etmeli." dedi.

Kadın ve çocuklar dahil savunmasız kişilerin öldürüldüğüne dikkati çeken Kvape, bölge ülkeleri için de güvenlik sorununa dönüşen Mozambik'teki terör saldırılarının sonlandırılmasında SADC üyesi ülkelerin sorumlu olduğunu kaydetti.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 670 bini geçti.

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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