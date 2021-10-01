Son dakika haberleri: Bosna Hersekli ihtiyaç sahiplerinin 'Zilha teyze'si hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri: Bosna Hersekli ihtiyaç sahiplerinin "Zilha teyze"si hayatını kaybetti

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Bosna Hersekli ihtiyaç sahiplerinin

Son dakika gündem haberi: Bosna Hersek'te "Zilha teyze" olarak bilinen ve ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşta kurduğu aşevinde her gün binlerce ihtiyaç sahibinin karnını doyuran Zilha Seta'nın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bosna Hersek'te "Zilha teyze" olarak bilinen ve ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşta kurduğu aşevinde her gün binlerce ihtiyaç sahibinin karnını doyuran Zilha Seta'nın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 2019'da "İyilik Ödülü"ne layık görülen Seta'nın geçen hafta sonu hastaneye kaldırıldığı, ölüm nedeninin bilinmediği belirtildi.

Seta, savaşın başladığı 1992 yılında kurduğu ve yaklaşık 30 yıldır işlettiği aşeviyle ihtiyaç sahiplerinin karnını doyururdu ve Türkiye sevdasıyla tanınırdı.

Zilha teyzenin cenaze törenine ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşılmadı.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: Bosna Hersekli ihtiyaç sahiplerinin 'Zilha teyze'si hayatını kaybetti - Haberler
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