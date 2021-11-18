Son dakika haberleri! Bosna Hersekli eğitim ve kültür bakanları Türkiye'yi ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Bosna Hersekli eğitim ve kültür bakanları, bakan yardımcıları ve pedagoji kurumu başkanları İstanbul'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Tecrübe paylaşımı programı kapsamında Bosna Hersekli heyet, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş tarafından kabul edilirken heyete YEE'nin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Ateş, YEE'nin Bosna-Hersek'te yürüttüğü "Tercihim Türkçe" projesinin önemine değinerek, bu projenin iki halkı birbirine daha çok yaklaştırdığını ve iki ülkenin geleceğe daha güçlü ve emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi.

Bosna Hersekli heyet ayrıca, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek, Maarif Vakfı ve Okçular Vakfı temsilcileriyle bir araya geldi.

Üç günlük ziyaret kapsamında İstanbul Üniversitesini de ziyaret eden heyet, Sedef Vakfı yetkilileriyle ilerleyen dönemde yapılacak projeleri ele aldı.

Heyet, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret etme imkanı buldu.