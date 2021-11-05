Son dakika haberleri: Bosna Hersek'te aşırı yağışlar sele neden oldu

Bosna Hersek'te etkisini sürdüren yoğun yağışlar sele neden olurken, başkent Saraybosna'da elektrik kesintileri yaşandı.

Bosna Hersek'te bugün yoğun yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşanırken, başkent Saraybosna'nın birçok bölgesinde elektrik kesintileri meydana geldi. Hükümet ve medya, sel nedeniyle bir çok yolun kapandığını, okulların tatil edildiğini ve korona virüs hastaları için oksijen desteği sağlayan bir deponun sular altında kaldığını açıkladı. Selden en çok etkilenen Hersek'te ise onlarca insanın evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldığı bildirildi. Yağmurun ülke genelinde sele neden olduğu açıklanırken, heyelan meydana geldiği de öğrenildi.

Saraybosna kantonal hükümeti olağanüstü bir çağrıda bulunurken, enerji sağlayıcısı Elektroprijenos birden fazla hasarın bulunduğunu ve ne zaman düzeleceğinden emin olmadıklarını açıkladı. - SARAYBOSNA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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