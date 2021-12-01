Son dakika haberleri... Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 16. yıl dönümü kutlandı

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 16. yıldönümü başkent Saraybosna'nın Raylovac bölgesinde bulunan kışlada yapılan törenle kutlandı.

Yıl dönümü dolayısıyla kışlada önemli kişilerin kurtarılması ve tahliyesine yönelik bir tatbikat da düzenlendi.

Tatbikatın ardından Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic, tüm askeri birlikleri tebrik etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Podzic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin Sırp bölgesinden çekilmesi ve burada yeni bir askeri yapılanmaya gidilmesine yönelik ısrarlı açıklamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Podzic, Dodik'in açıklamalarının, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri mensuplarında huzursuzluk yaratabileceğini belirterek, "Gündelik hayatta yaşananların, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine de muhakkak ki etki etmesini beklememiz normaldir. Bizler görevlerini profesyonelce yerine getiren ve kanunları iyi bilen kişileriz. Bosna Hersek Devlet Konseyi üyelerinin Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri ile ilgili aynı kararları alması en ideal durum olur. Ama buna rağmen bize yardım eden dostlarımızın olması bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Senad Masovic de tatbikat amacının, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu yetenekleri göstermek olduğunu söyledi.

Masovic, önlerinde silahlı kuvvetlerin modernizasyonu sürecinin bulunduğunu dile getirerek, "Bu küçük tatbikat ile ordunun ne anlama geldiğini ve neler yapabileceğini göstermek istedik. Önümüzde silahlı kuvvetlerin modernizasyonu süreci bulunuyor. Gelecek günlerde basının karşısına farklı aktiviteler ve modern helikopterler ile çıkmayı hedefliyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde dost ülke Türkiye ile yaptığımız ekonomik yardım paketinin de sonuçlanmasını, en modern savaş araçları ve savaş sistemlerinin tarafımıza teslim edilmesini bekliyoruz." dedi.

Tatbikat, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın yanı sıra birçok general, Bosna Hersekli yetkililer, uluslararası kurumların temsilcileri ve birçok asker tarafından da izlendi.

AA - Son Dakika Haberleri

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