Son dakika haberleri... Bosna Hersek Savcılığı, entite başbakanı hakkında 30 gün gözaltı talep etti
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Son dakika haberleri... Bosna Hersek Savcılığı, entite başbakanı hakkında 30 gün gözaltı talep etti

Son dakika güncel haberi: Bosna Hersek Savcılığı, ülkenin iki entitesinden Bosna Hersek Federasyonu'nun (FBiH) Başbakanı Fadil Novalic hakkında Çin'den satın alınan solunum cihazlarıyla ilgili yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla 30 gün gözaltı talebinde bulundu.

Son dakika haberleri... Bosna Hersek Savcılığı, entite başbakanı hakkında 30 gün gözaltı talep etti
30.05.2020 19:37 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:37

Bosna Hersek Savcılığı, ülkenin iki entitesinden Bosna Hersek Federasyonu'nun (FBiH) Başbakanı Fadil Novalic hakkında Çin'den satın alınan solunum cihazlarıyla ilgili yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla 30 gün gözaltı talebinde bulundu.

Önceki gün polis merkezine ifade vermek üzere giden Novalic ile solunum cihazlarını tedarik eden firmanın sahibi Fikret Hodzic, "kara para aklama", "görevini kötüye kullanma" ve "rüşvet" suçlamasıyla savcılığa sevk edildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, ifadelerinin ardından Bosna Hersek Mahkemesinden şüpheliler hakkında 30 gün gözaltı talep edildiği bildirildi.

Novalic'in, kamu ihalesi açmadan tedarikçi firma üzerinden ülkeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için solunum cihazı getirmekle suçlandığı açıklamada, 5 milyon avro tutarındaki 100 cihazın KDV'sinin ödenmediği ve ülke kaynaklarının kötüye kullanıldığı iddia edildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise ithal edilen solunum cihazlarının koronavirüs tedavisinde etkili olmadığı, cihazları tedarik eden firmanın ise sağlık ekipmanı ithalatı için ruhsatının bulunmadığı öne sürülüyor.

Solunum cihazlarının ithal izninden 80 gün önce ülkeye getirildiği belirtilerek, usulsüzlük sürecinin mahkemeye taşındığı bildirildi.

Bu arada, Novalic, Solak ve Hodzic, suç işlemediklerini, solunum cihazlarını ülkenin salgınla mücadelesine katkı sağlamak amacıyla aldıklarını iddia etti.

Novalic'in mensubu olduğu Demokratik Eylem Partisi (SDA) de savcılığın elinde kanıt bulunmadığını ve Novalic'in serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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