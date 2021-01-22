Son dakika haberleri! Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa "ağırlaştırılmış müebbet" hapis istemiyle dava
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa "ağırlaştırılmış müebbet" hapis istemiyle dava

22.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:07
Son dakika haberleri! Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa

Son dakika haberi... Tuzla'da, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Tuzla'da, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Seher Çatalca'nın 14 Aralık 2020'de boşanma aşamasındaki eşi Ceyhun Çatalca'nın Aydınlı'da bulunan evine, çocuklarını teslim etmek üzere gittiği anlatıldı.

Sanık Ceyhun Çatalca'nın eşini kapıda beklediği kaydedilen iddianamede, sanığın çocuklarını götürürken poşetleri taşımak için Seher Çatalca ile birlikte evin önüne gelen olayın tanığı Ahmet Çalış'tan yardım istediği kaydedildi.

İddianamede, Seher Çatalca'nın bu duruma müdahale ederek "sen gelme ben kaynanam ile görüşeceğim" dediği, tanık olan Ahmet Çalış'ın da eve çıkmadığı ancak daha sonra evden sesler duymaya başladığı aktarıldı.

Tanık Ahmet Çalış'ın bunun üzerine hızla Seher Çatalca'nın yanına çıktığı sırada, şüpheli Ceyhun Çatalca'nın oradan kaçtığı belirtilen iddianamede, Çalış'ın yerde bıçakla yaralanmış şekilde yatan Seher Çatalca'yı kucaklayarak binadan çıkardığı ve ambulans çağırdığı ifade edildi.

İddianamede, şüpheli Ceyhun Çatalca'nın alınan tanık ifadeleri ve tüm dosya kapsamına göre, suç tarihinde eşi Seher Çatalca'yı bıçaklayarak öldürdüğü yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu savunularak, "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Ceyhun Çatalca ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Ceyda Düvenci Caner Cindoruk
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa "ağırlaştırılmış müebbet" hapis istemiyle dava - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 12:19:07. #1.15#
title