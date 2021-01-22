Son dakika haberleri! Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa "ağırlaştırılmış müebbet" hapis istemiyle dava

Tuzla'da, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Seher Çatalca'nın 14 Aralık 2020'de boşanma aşamasındaki eşi Ceyhun Çatalca'nın Aydınlı'da bulunan evine, çocuklarını teslim etmek üzere gittiği anlatıldı.

Sanık Ceyhun Çatalca'nın eşini kapıda beklediği kaydedilen iddianamede, sanığın çocuklarını götürürken poşetleri taşımak için Seher Çatalca ile birlikte evin önüne gelen olayın tanığı Ahmet Çalış'tan yardım istediği kaydedildi.

İddianamede, Seher Çatalca'nın bu duruma müdahale ederek "sen gelme ben kaynanam ile görüşeceğim" dediği, tanık olan Ahmet Çalış'ın da eve çıkmadığı ancak daha sonra evden sesler duymaya başladığı aktarıldı.

Tanık Ahmet Çalış'ın bunun üzerine hızla Seher Çatalca'nın yanına çıktığı sırada, şüpheli Ceyhun Çatalca'nın oradan kaçtığı belirtilen iddianamede, Çalış'ın yerde bıçakla yaralanmış şekilde yatan Seher Çatalca'yı kucaklayarak binadan çıkardığı ve ambulans çağırdığı ifade edildi.

İddianamede, şüpheli Ceyhun Çatalca'nın alınan tanık ifadeleri ve tüm dosya kapsamına göre, suç tarihinde eşi Seher Çatalca'yı bıçaklayarak öldürdüğü yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu savunularak, "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Ceyhun Çatalca ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk