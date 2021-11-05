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Son dakika haberleri! Boşanma aşamasındaki eşe şiddet kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Boşanma aşamasındaki eşe şiddet kamerada

Bir son dakika haberine göre Ankara'da 2 çocuk annesi kadının boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından şiddete uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da 2 çocuk annesi kadının boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından şiddete uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 2 çocuk annesi 39 yaşındaki E.Ç., kendisine sürekli şiddet uyguladığı iddiasıyla 20 yıldır evli olduğu eşi R.Ç. (43) hakkında boşanma davası açtı. E.Ç., çocuklarını tatile götürmek için gittiği evde E.Ç. tarafından sürüklenerek darp edildi. Yaşanan şiddet olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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