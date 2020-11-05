Son dakika haberleri! Boşandığı eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
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Son dakika haberleri! Boşandığı eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

05.11.2020 19:27 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:30
Son dakika haberleri! Boşandığı eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Son dakika habere göre Kayseri'de eski eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

Kayseri'de eski eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eski eşi Sibel A'yı ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Onur D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sibel A, eski eşi Onur D. tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia ederek sosyal medyadan yardım istemiş, şüpheli dün polis tarafından yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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