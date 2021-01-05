Son dakika haberleri... Boşandığı eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü (3)
05.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:39
Son dakika gelişmesine göre ADLİYEYE SEVK EDİLDİKocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 1 ay önce boşandığı eşi Sevda Özdemir'i 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren İsa Kösecik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 1 ay önce boşandığı eşi Sevda Özdemir'i 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren İsa Kösecik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ