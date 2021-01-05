Son dakika haberleri... Boşandığı eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü (3)
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Son dakika haberleri... Boşandığı eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü (3)

05.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:39
Son dakika haberleri... Boşandığı eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü (3)

Son dakika gelişmesine göre ADLİYEYE SEVK EDİLDİKocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 1 ay önce boşandığı eşi Sevda Özdemir'i 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren İsa Kösecik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 1 ay önce boşandığı eşi Sevda Özdemir'i 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren İsa Kösecik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberleri... Boşandığı eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü (3)
Son dakika haberleri... Boşandığı eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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