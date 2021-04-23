Son dakika haberleri: Boş dairede kapalı kalan kedi ve köpeği itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri: Boş dairede kapalı kalan kedi ve köpeği itfaiye kurtardı

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Düzce'de boş dairede kapalı kalan kedi ve köpek, itfaiye ekiplerince buradan çıkarıldı.

Düzce'de boş dairede kapalı kalan kedi ve köpek, itfaiye ekiplerince buradan çıkarıldı.

Çavuşlar Mahallesi TOKİ konutlarında bir apartmanın üçüncü katındaki daireden kedi ve köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen polisin dairede kimsenin bulunmadığını belirlemesi üzerine itfaiyeden yardım istendi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla daireye girerek, kedi ve köpeği kurtardı.

Evde uzun süredir yalnız kaldıkları için aç oldukları değerlendirilen hayvanlar, itfaiye ekiplerince beslendi.

Daha sonra ise veterinere götürülen hayvanların barınağa teslim edileceği belirtildi.

Öte yandan, kurtarılan kedi, bir itfaiye erinin omzuna çıkarak bir süre orada kaldı.

Son dakika haberleri: Boş dairede kapalı kalan kedi ve köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Boş dairede kapalı kalan kedi ve köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Boş dairede kapalı kalan kedi ve köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Boş dairede kapalı kalan kedi ve köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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