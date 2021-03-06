Son dakika haberleri: Boş arazide cesedi bulunan kişi silahla öldürülmüş (2)

Bir son dakika haberine göre 1 KİŞİ TUTUKLANDIÇorum'da, boş arazide cansız bedeni bulunan Halil Kayış'ın (60) başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Selahattin B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.