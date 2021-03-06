Son dakika haberleri: Boş arazide cesedi bulunan kişi silahla öldürülmüş (2)
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Son dakika haberleri: Boş arazide cesedi bulunan kişi silahla öldürülmüş (2)

06.03.2021 22:45 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:49
Son dakika haberleri: Boş arazide cesedi bulunan kişi silahla öldürülmüş (2)

Bir son dakika haberine göre 1 KİŞİ TUTUKLANDIÇorum'da, boş arazide cansız bedeni bulunan Halil Kayış'ın (60) başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Selahattin B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Çorum'da, boş arazide cansız bedeni bulunan Halil Kayış'ın (60) başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Selahattin B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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