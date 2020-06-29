Son dakika haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim

BIST ADANA 342.984 0,22

BIST ANKARA 196.655 1,10

BIST ANTALYA 114.224 3,05

BIST BALIKESİR 127.043 2,80

BIST BURSA 228.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 342.984 0,22 BIST ANKARA 196.655 1,10 BIST ANTALYA 114.224 3,05 BIST BALIKESİR 127.043 2,80 BIST BURSA 228.826 1,30 BIST DENIZLI 256.462 -2,24 BIST ISTANBUL 120.474 0,94 BIST IZMIR 237.556 1,08 BIST KAYSERI 517.357 -0,73 BIST KOCAELI 228.851 0,70 BIST KONYA 103.582 0,87 BIST TEKIRDAĞ 725.848 0,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA