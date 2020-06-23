Son dakika haberleri... Borsada işlem hacmi sıralaması
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.322.834.887
Karsan Otomotiv 1.196.153.844
Petkim 1.068.176.
23.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:49
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.322.834.887
|Karsan Otomotiv
|1.196.153.844
|Petkim
|1.068.176.793
|Garanti Bankası
|915.404.783
|Türk Hava Yolları
|763.707.170
|Emlak Konut GMYO
|706.744.747
|Tüpraş
|692.874.751
|Turkcell
|684.687.044
|Odaş Elektrik
|679.753.439
|Şekerbank
|668.815.715
|Vakıflar Bankası
|657.313.390
|Halkbank
|655.226.055
|Eczacıbaşı İlaç
|647.452.874
|İş Finansal Kiralama
|623.598.960
|ASELSAN
|601.900.458
|Güneş Sigorta
|585.466.931
|Bizim Mağazaları
|571.440.815
|Gübre Fabrikaları
|522.708.143
|Şişe Cam
|516.775.884
|Soda Sanayii
|510.855.005
Kaynak: AA