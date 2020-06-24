Son dakika haberleri: Borsada günlük işlemler (2)
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
24.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:43
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|49.999,90
|-3,38
|65,67
|İş Bankası (C)
|5,34
|-2,02
|-16,69
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|3,94
|-1,01
|3,68
|İş Girişim
|7,18
|-1,10
|88,95
|İş GMYO
|1,84
|-2,13
|4,55
|İş Y. Men. Değ.
|6,11
|-0,97
|51,73
|İş Yat. Ort.
|2,58
|-1,90
|60,12
|İşbir Holding
|1.025,00
|3,54
|138,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|9,88
|43,55
|İttifak Holding
|3,34
|-1,47
|-10,22
|İz Hayvancılık Tarım
|5,60
|-1,58
|114,03
|İzmir Demir Çelik
|12,82
|-6,36
|56,53
|İzmir Fırça
|2,24
|-0,44
|24,44
|Jantsa Jant Sanayi
|72,25
|-1,30
|35,84
|Kafein Yazılım
|16,30
|0,74
|46,77
|Kapital Yat. Holding
|3,44
|-7,03
|42,15
|Kaplamin
|8,28
|-0,36
|49,19
|Kardemir (A)
|3,48
|9,78
|31,32
|Kardemir (B)
|3,15
|8,62
|19,32
|Kardemir (D)
|3,14
|6,08
|18,05
|Karel Elektronik
|15,49
|-2,76
|6,61
|Karsan Otomotiv
|2,67
|-2,20
|68,99
|Karsu Tekstil
|3,60
|2,86
|11,11
|Kartonsan
|443,70
|-1,62
|14,85
|Katmerciler Ekipman
|4,37
|-1,58
|13,80
|Kent Gıda
|502,20
|-1,24
|185,67
|Kerevitaş Gıda
|4,24
|-0,93
|30,06
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|2,27
|-18,18
|Kiler GMYO
|4,19
|0,00
|10,55
|Klimasan Klima
|16,26
|-1,75
|-23,35
|Koç Holding
|17,10
|-2,23
|-14,54
|Konfrut Gıda
|10,15
|0,50
|29,80
|Konya Çimento
|272,10
|-1,05
|0,29
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,06
|-0,74
|-5,16
|Koza Altın
|81,50
|0,25
|10,06
|Koza Madencilik
|13,43
|0,22
|33,90
|Körfez GMYO
|3,05
|-0,65
|27,62
|Kristal Kola
|2,07
|0,00
|37,09
|Kron Telekomünikasyon
|25,20
|-3,89
|98,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|49,00
|9,96
|106,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,13
|0,47
|29,09
|Kütahya Porselen
|32,52
|-0,91
|391,24
|Lider Faktoring
|2,25
|-1,32
|22,62
|Link Bilgisayar
|24,38
|-1,30
|34,33
|Logo Yazılım
|76,50
|-0,58
|25,82
|Lokman Hekim Sağlık
|7,50
|0,13
|29,76
|Lüks Kadife
|16,52
|9,99
|91,20
|Makina Takım
|2,01
|-0,50
|6,91
|Marka Yatırım Holding
|2,33
|-1,27
|97,46
|Marmaris Altınyunus
|79,60
|0,25
|12,11
|Marshall
|82,70
|-2,01
|73,96
|Martı GMYO
|1,50
|-1,32
|48,51
|Martı Otel
|1,16
|-0,85
|27,47
|Mavi Giyim
|48,04
|-1,23
|-17,03
|Mazhar Zorlu Holding
|17,10
|0,00
|41,44
|Mega Polietilen
|4,32
|-1,82
|96,36
|Menderes Tekstil
|3,47
|-5,71
|164,89
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|25,00
|5,93
|28,60
|Merko Gıda
|1,46
|1,39
|39,05
|Metal Gayrimenkul
|1,17
|-1,68
|28,57
|Metemtur Otelcilik
|2,17
|3,83
|21,91
|Metro Holding
|1,71
|0,00
|23,91
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,94
|-2,00
|50,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,36
|-1,26
|-55,74
|Migros Ticaret
|37,50
|3,08
|54,83
|Milpa
|3,90
|0,00
|78,08
|Mistral GMYO
|2,52
|-1,56
|33,33
|MLP Sağlık
|19,00
|2,93
|18,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,77
|1,14
|55,26
|Mondi Tire Kutsan
|6,69
|-1,91
|61,59
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,00
|2,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,90
|-1,21
|40,72
|Net Holding
|2,29
|-0,87
|-11,92
|Netaş Telekom.
|14,19
|0,07
|8,65
|Niğbaş Niğde Beton
|8,90
|-1,11
|43,55
|Nuh Çimento
|14,85
|-1,13
|35,19
|Nurol GMYO
|4,40
|-1,12
|23,25
|Odaş Elektrik
|2,21
|1,84
|52,87
|Olmuksan-IP
|4,43
|-1,34
|72,98
|Orge Enerji Elektrik
|5,77
|-0,35
|16,33
|Orma Orman Mahsulleri
|4,70
|-1,05
|70,29
|Osmanlı Menkul
|9,00
|1,01
|115,27
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,50
|-1,57
|48,81
|Otokar
|146,50
|0,00
|-0,37
|Oyak Çimento
|6,64
|-1,48
|20,78
|Oyak Yat. Ort.
|6,78
|-1,45
|193,68
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,10
|1,64
|0,36
|Özak GMYO
|3,80
|-1,55
|47,86
|Özbal Çelik Boru
|3,26
|-1,81
|102,25
|Özderici GMYO
|1,88
|2,17
|19,75
|Özerden Plastik
|2,30
|-0,86
|0,88
|Panora GMYO
|5,36
|1,32
|-4,31
|Papilon Savunma
|15,80
|-1,74
|105,03
|Park Elek.Madencilik
|3,67
|-0,27
|20,33
|Parsan
|18,80
|1,29
|10,98
|Pegasus
|54,95
|-1,61
|-36,40
|Peker GMYO
|8,06
|-4,84
|157,51
|Penguen Gıda
|4,21
|-1,86
|103,38
|Pera GMYO
|1,28
|1,59
|36,17
|Pergamon Dış Ticaret
|9,37
|0,00
|21,10
|Petkim
|4,26
|2,90
|11,81
|Petrokent Turizm
|164,10
|-0,49
|28,10
|Pınar Et ve Un
|18,81
|2,79
|105,13
|Pınar Su
|5,83
|0,69
|151,29
|Pınar Süt
|18,51
|1,04
|46,09
|Plastikkart
|13,19
|3,21
|42,29
|Polisan Holding
|2,95
|-0,67
|-2,24
|Politeknik Metal
|136,00
|0,59
|78,78
|Prizma Press Matbaacılık
|3,94
|-1,25
|-8,37
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.194,30
|0,02
|7,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|101,20
|-0,10
|-21,61
|QNB Finansbank
|46,18
|-0,04
|23,15
|Ral Yatırım Holding
|14,86
|2,48
|118,53
|Ray Sigorta
|6,00
|-1,32
|75,44
|Reysaş GMYO
|5,15
|-1,53
|12,20
|Reysaş Lojistik
|6,07
|-0,65
|38,58
|Rhea Girişim
|2,31
|0,43
|94,12
|Rodrigo Tekstil
|2,68
|1,52
|48,07
|Royal Halı
|2,19
|-2,67
|59,85
|RTA Laboratuvarları
|31,50
|-9,95
|1257,76
|Sabancı Holding
|9,00
|-2,28
|-1,31
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,53
|-0,44
|107,80
|Salix Yatırım Holding
|11,55
|2,21
|60,19
|Sanel Mühendislik
|5,28
|1,54
|30,37
|Sanifoam Sünger
|5,88
|-0,68
|17,60
|Sanko Pazarlama
|7,53
|-1,18
|-2,71
|Saray Matbaacılık
|2,41
|2,99
|86,42
|Sarkuysan
|6,38
|1,11
|32,09
|Sasa Polyester
|10,56
|-1,77
|36,61
|Say Reklamcılık
|3,70
|-1,33
|65,18
|Sekuro Plastik
|5,54
|1,47
|3,36
|Selçuk Ecza Deposu
|8,75
|-2,23
|46,69
|Selçuk Gıda
|2,98
|-2,30
|73,26
|Senkron Güvenlik
|3,34
|1,21
|22,34
|Serve Film Prodüksiyon
|5,88
|0,17
|269,81
|Servet GMYO
|16,27
|-0,49
|91,41
|Seyitler Kimya
|9,13
|0,22
|34,46
|Silverline Endüstri
|3,55
|-4,05
|64,35
|Sinpaş GMYO
|1,34
|0,75
|15,52
|Smartiks Yazılım
|8,80
|1,85
|-10,30
|Soda Sanayii
|6,15
|1,15
|3,77
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,55
|-2,79
|226,30
|Söktaş
|2,45
|-0,81
|44,07
|Sönmez Filament
|7,03
|-0,28
|44,06
|Sönmez Pamuklu
|7,28
|0,41
|47,97
|Sumaş Suni Tahta
|12,50
|-1,57
|26,26
|Şeker Fin. Kir.
|4,68
|-0,64
|-2,09
|Şekerbank
|1,37
|-2,14
|4,58
|Şişe Cam
|5,49
|-1,44
|7,19
|Şok Marketler
|12,91
|-0,69
|19,98
|T. Halk Bankası
|6,13
|-1,76
|3,72
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,08
|-1,30
|-5,78
|T.S.K.B.
|1,25
|-2,34
|3,31
|T.Tuborg
|15,35
|-0,13
|28,99
|Taç Tarım Ürünleri
|6,01
|-3,06
|92,63
|Tat Gıda
|9,73
|0,52
|59,93
|TAV Havalimanları
|19,10
|-2,20
|-29,69
|Taze Kuru Gıda
|16,71
|-1,71
|130,80
|Tek-Art Turizm
|1,62
|-1,22
|28,57
|Tekfen Holding
|16,67
|-2,46
|-10,14
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,87
|-1,43
|63,57
|Temapol Polimer Plastik
|7,14
|-0,56
|36,78
|TGS Dış Ticaret
|5,36
|1,32
|14,78
|Tofaş Oto. Fab.
|24,54
|-0,97
|5,31
|Torunlar GMYO
|3,08
|-0,96
|12,00
|Trabzon Liman
|14,64
|-2,85
|37,34
|Trabzonspor Sportif
|8,02
|5,53
|273,02
|Trakya Cam
|3,56
|-1,39
|4,98
|Trend GMYO
|3,88
|-0,77
|76,36
|TSKB GMYO
|3,35
|1,21
|150,00
|Tuğçelik
|5,09
|-2,86
|28,86
|Tukaş
|9,00
|-0,66
|-27,13
|Turcas Petrol
|3,04
|0,33
|13,86
|Turkcell
|16,70
|0,30
|21,01
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,92
|-1,98
|7,96
|Tüpraş
|89,00
|-0,61
|-29,81
|Türk Hava Yolları
|12,40
|-1,20
|-14,25
|Türk Prysmian Kablo
|4,29
|-1,61
|65,94
|Türk Telekom
|8,04
|-0,86
|9,09
|Türk Traktör
|76,35
|5,53
|44,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|45,24
|-1,09
|7,71
|Ufuk Yatırım
|4,88
|-1,21
|89,15
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,99
|9,91
|135,38
|Ulusoy Elektrik
|35,18
|-0,40
|32,26
|Ulusoy Un Sanayi
|9,27
|0,22
|142,67
|Umpaş Holding
|0,76
|-3,80
|22,58
|Uşak Seramik
|1,53
|-1,29
|26,09
|Utopya Turizm
|6,55
|-0,15
|33,13
|Uzertaş Boya
|5,99
|4,54
|169,82
|Ülker Bisküvi
|24,04
|-2,12
|7,51
|Vakıf Fin. Kir.
|3,07
|4,42
|26,86
|Vakıf GMYO
|2,52
|-1,95
|45,58
|Vakıf Yat. Ort.
|2,90
|2,84
|24,46
|Vakıflar Bankası
|5,08
|-2,87
|-7,80
|Vakko Tekstil
|5,15
|-0,39
|13,44
|Vanet Gıda
|1,57
|-1,26
|9,79
|Verusa Holding
|23,54
|1,47
|26,90
|Verusaturk Girisim
|4,91
|-1,41
|-6,63
|Vestel
|16,47
|0,37
|30,51
|Vestel Beyaz Eşya
|25,80
|-1,23
|19,44
|Viking Kağıt
|4,59
|-1,50
|145,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,68
|9,86
|93,39
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|-2,48
|-4,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,10
|-1,56
|61,08
|Yataş
|8,44
|3,94
|14,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,52
|7,23
|56,52
|Yeni Gimat GMYO
|11,94
|0,42
|-0,26
|Yeşil GMYO
|0,90
|5,88
|40,63
|Yeşil Yapı
|1,09
|6,86
|65,15
|Yeşil Yatırım Holding
|15,64
|4,69
|39,27
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.965,00
|-3,94
|136,50
|Yonga Mobilya
|26,98
|-0,07
|191,99
|Yükselen Çelik
|10,95
|0,74
|78,63
|Yünsa
|14,53
|1,32
|44,32
|Zorlu Enerji
|1,76
|0,00
|7,98
(Son)
Kaynak: AA