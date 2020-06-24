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Son dakika haberleri: Borsada günlük işlemler (2)

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Son dakika haberleri: Borsada günlük işlemler (2)
24.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:43

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 49.999,90 -3,38 65,67
İş Bankası (C) 5,34 -2,02 -16,69
İş Bankası (Kur.) 410.000,00 95,24
İş Fin.Kir. 3,94 -1,01 3,68
İş Girişim 7,18 -1,10 88,95
İş GMYO 1,84 -2,13 4,55
İş Y. Men. Değ. 6,11 -0,97 51,73
İş Yat. Ort. 2,58 -1,90 60,12
İşbir Holding 1.025,00 3,54 138,37
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 9,88 43,55
İttifak Holding 3,34 -1,47 -10,22
İz Hayvancılık Tarım 5,60 -1,58 114,03
İzmir Demir Çelik 12,82 -6,36 56,53
İzmir Fırça 2,24 -0,44 24,44
Jantsa Jant Sanayi 72,25 -1,30 35,84
Kafein Yazılım 16,30 0,74 46,77
Kapital Yat. Holding 3,44 -7,03 42,15
Kaplamin 8,28 -0,36 49,19
Kardemir (A) 3,48 9,78 31,32
Kardemir (B) 3,15 8,62 19,32
Kardemir (D) 3,14 6,08 18,05
Karel Elektronik 15,49 -2,76 6,61
Karsan Otomotiv 2,67 -2,20 68,99
Karsu Tekstil 3,60 2,86 11,11
Kartonsan 443,70 -1,62 14,85
Katmerciler Ekipman 4,37 -1,58 13,80
Kent Gıda 502,20 -1,24 185,67
Kerevitaş Gıda 4,24 -0,93 30,06
Kervansaray Yat. Holding 0,45 2,27 -18,18
Kiler GMYO 4,19 0,00 10,55
Klimasan Klima 16,26 -1,75 -23,35
Koç Holding 17,10 -2,23 -14,54
Konfrut Gıda 10,15 0,50 29,80
Konya Çimento 272,10 -1,05 0,29
Kordsa Teknik Tekstil 12,06 -0,74 -5,16
Koza Altın 81,50 0,25 10,06
Koza Madencilik 13,43 0,22 33,90
Körfez GMYO 3,05 -0,65 27,62
Kristal Kola 2,07 0,00 37,09
Kron Telekomünikasyon 25,20 -3,89 98,11
Kuştur Kuşadası Turizm 49,00 9,96 106,75
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,13 0,47 29,09
Kütahya Porselen 32,52 -0,91 391,24
Lider Faktoring 2,25 -1,32 22,62
Link Bilgisayar 24,38 -1,30 34,33
Logo Yazılım 76,50 -0,58 25,82
Lokman Hekim Sağlık 7,50 0,13 29,76
Lüks Kadife 16,52 9,99 91,20
Makina Takım 2,01 -0,50 6,91
Marka Yatırım Holding 2,33 -1,27 97,46
Marmaris Altınyunus 79,60 0,25 12,11
Marshall 82,70 -2,01 73,96
Martı GMYO 1,50 -1,32 48,51
Martı Otel 1,16 -0,85 27,47
Mavi Giyim 48,04 -1,23 -17,03
Mazhar Zorlu Holding 17,10 0,00 41,44
Mega Polietilen 4,32 -1,82 96,36
Menderes Tekstil 3,47 -5,71 164,89
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 25,00 5,93 28,60
Merko Gıda 1,46 1,39 39,05
Metal Gayrimenkul 1,17 -1,68 28,57
Metemtur Otelcilik 2,17 3,83 21,91
Metro Holding 1,71 0,00 23,91
Metro Petrol ve Tesisleri 2,94 -2,00 50,00
Metro Yatırım Ortaklığı 2,36 -1,26 -55,74
Migros Ticaret 37,50 3,08 54,83
Milpa 3,90 0,00 78,08
Mistral GMYO 2,52 -1,56 33,33
MLP Sağlık 19,00 2,93 18,75
MMC San. ve Tic. Yat. 1,77 1,14 55,26
Mondi Tire Kutsan 6,69 -1,91 61,59
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.099,00 2,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,90 -1,21 40,72
Net Holding 2,29 -0,87 -11,92
Netaş Telekom. 14,19 0,07 8,65
Niğbaş Niğde Beton 8,90 -1,11 43,55
Nuh Çimento 14,85 -1,13 35,19
Nurol GMYO 4,40 -1,12 23,25
Odaş Elektrik 2,21 1,84 52,87
Olmuksan-IP 4,43 -1,34 72,98
Orge Enerji Elektrik 5,77 -0,35 16,33
Orma Orman Mahsulleri 4,70 -1,05 70,29
Osmanlı Menkul 9,00 1,01 115,27
Ostim Endüstriyel Yat 2,50 -1,57 48,81
Otokar 146,50 0,00 -0,37
Oyak Çimento 6,64 -1,48 20,78
Oyak Yat. Ort. 6,78 -1,45 193,68
Oylum Sınai Yatırımlar 3,10 1,64 0,36
Özak GMYO 3,80 -1,55 47,86
Özbal Çelik Boru 3,26 -1,81 102,25
Özderici GMYO 1,88 2,17 19,75
Özerden Plastik 2,30 -0,86 0,88
Panora GMYO 5,36 1,32 -4,31
Papilon Savunma 15,80 -1,74 105,03
Park Elek.Madencilik 3,67 -0,27 20,33
Parsan 18,80 1,29 10,98
Pegasus 54,95 -1,61 -36,40
Peker GMYO 8,06 -4,84 157,51
Penguen Gıda 4,21 -1,86 103,38
Pera GMYO 1,28 1,59 36,17
Pergamon Dış Ticaret 9,37 0,00 21,10
Petkim 4,26 2,90 11,81
Petrokent Turizm 164,10 -0,49 28,10
Pınar Et ve Un 18,81 2,79 105,13
Pınar Su 5,83 0,69 151,29
Pınar Süt 18,51 1,04 46,09
Plastikkart 13,19 3,21 42,29
Polisan Holding 2,95 -0,67 -2,24
Politeknik Metal 136,00 0,59 78,78
Prizma Press Matbaacılık 3,94 -1,25 -8,37
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.194,30 0,02 7,81
QNB Finans Fin. Kir. 101,20 -0,10 -21,61
QNB Finansbank 46,18 -0,04 23,15
Ral Yatırım Holding 14,86 2,48 118,53
Ray Sigorta 6,00 -1,32 75,44
Reysaş GMYO 5,15 -1,53 12,20
Reysaş Lojistik 6,07 -0,65 38,58
Rhea Girişim 2,31 0,43 94,12
Rodrigo Tekstil 2,68 1,52 48,07
Royal Halı 2,19 -2,67 59,85
RTA Laboratuvarları 31,50 -9,95 1257,76
Sabancı Holding 9,00 -2,28 -1,31
Safkar Ege Soğutmacılık 4,53 -0,44 107,80
Salix Yatırım Holding 11,55 2,21 60,19
Sanel Mühendislik 5,28 1,54 30,37
Sanifoam Sünger 5,88 -0,68 17,60
Sanko Pazarlama 7,53 -1,18 -2,71
Saray Matbaacılık 2,41 2,99 86,42
Sarkuysan 6,38 1,11 32,09
Sasa Polyester 10,56 -1,77 36,61
Say Reklamcılık 3,70 -1,33 65,18
Sekuro Plastik 5,54 1,47 3,36
Selçuk Ecza Deposu 8,75 -2,23 46,69
Selçuk Gıda 2,98 -2,30 73,26
Senkron Güvenlik 3,34 1,21 22,34
Serve Film Prodüksiyon 5,88 0,17 269,81
Servet GMYO 16,27 -0,49 91,41
Seyitler Kimya 9,13 0,22 34,46
Silverline Endüstri 3,55 -4,05 64,35
Sinpaş GMYO 1,34 0,75 15,52
Smartiks Yazılım 8,80 1,85 -10,30
Soda Sanayii 6,15 1,15 3,77
Sodaş Sodyum Sanayii 12,55 -2,79 226,30
Söktaş 2,45 -0,81 44,07
Sönmez Filament 7,03 -0,28 44,06
Sönmez Pamuklu 7,28 0,41 47,97
Sumaş Suni Tahta 12,50 -1,57 26,26
Şeker Fin. Kir. 4,68 -0,64 -2,09
Şekerbank 1,37 -2,14 4,58
Şişe Cam 5,49 -1,44 7,19
Şok Marketler 12,91 -0,69 19,98
T. Halk Bankası 6,13 -1,76 3,72
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,08 -1,30 -5,78
T.S.K.B. 1,25 -2,34 3,31
T.Tuborg 15,35 -0,13 28,99
Taç Tarım Ürünleri 6,01 -3,06 92,63
Tat Gıda 9,73 0,52 59,93
TAV Havalimanları 19,10 -2,20 -29,69
Taze Kuru Gıda 16,71 -1,71 130,80
Tek-Art Turizm 1,62 -1,22 28,57
Tekfen Holding 16,67 -2,46 -10,14
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,87 -1,43 63,57
Temapol Polimer Plastik 7,14 -0,56 36,78
TGS Dış Ticaret 5,36 1,32 14,78
Tofaş Oto. Fab. 24,54 -0,97 5,31
Torunlar GMYO 3,08 -0,96 12,00
Trabzon Liman 14,64 -2,85 37,34
Trabzonspor Sportif 8,02 5,53 273,02
Trakya Cam 3,56 -1,39 4,98
Trend GMYO 3,88 -0,77 76,36
TSKB GMYO 3,35 1,21 150,00
Tuğçelik 5,09 -2,86 28,86
Tukaş 9,00 -0,66 -27,13
Turcas Petrol 3,04 0,33 13,86
Turkcell 16,70 0,30 21,01
Tümosan Motor ve Traktör 6,92 -1,98 7,96
Tüpraş 89,00 -0,61 -29,81
Türk Hava Yolları 12,40 -1,20 -14,25
Türk Prysmian Kablo 4,29 -1,61 65,94
Türk Telekom 8,04 -0,86 9,09
Türk Traktör 76,35 5,53 44,30
Türker Proje Gayrimenkul 45,24 -1,09 7,71
Ufuk Yatırım 4,88 -1,21 89,15
Ulaşlar Turizm Yat. 4,99 9,91 135,38
Ulusoy Elektrik 35,18 -0,40 32,26
Ulusoy Un Sanayi 9,27 0,22 142,67
Umpaş Holding 0,76 -3,80 22,58
Uşak Seramik 1,53 -1,29 26,09
Utopya Turizm 6,55 -0,15 33,13
Uzertaş Boya 5,99 4,54 169,82
Ülker Bisküvi 24,04 -2,12 7,51
Vakıf Fin. Kir. 3,07 4,42 26,86
Vakıf GMYO 2,52 -1,95 45,58
Vakıf Yat. Ort. 2,90 2,84 24,46
Vakıflar Bankası 5,08 -2,87 -7,80
Vakko Tekstil 5,15 -0,39 13,44
Vanet Gıda 1,57 -1,26 9,79
Verusa Holding 23,54 1,47 26,90
Verusaturk Girisim 4,91 -1,41 -6,63
Vestel 16,47 0,37 30,51
Vestel Beyaz Eşya 25,80 -1,23 19,44
Viking Kağıt 4,59 -1,50 145,45
Yapı Kredi Koray GMYO 4,68 9,86 93,39
Yapı ve Kredi Bank. 2,36 -2,48 -4,84
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,10 -1,56 61,08
Yataş 8,44 3,94 14,99
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,52 7,23 56,52
Yeni Gimat GMYO 11,94 0,42 -0,26
Yeşil GMYO 0,90 5,88 40,63
Yeşil Yapı 1,09 6,86 65,15
Yeşil Yatırım Holding 15,64 4,69 39,27
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.965,00 -3,94 136,50
Yonga Mobilya 26,98 -0,07 191,99
Yükselen Çelik 10,95 0,74 78,63
Yünsa 14,53 1,32 44,32
Zorlu Enerji 1,76 0,00 7,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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