Son dakika haberleri: Borsada günlük işlemler (2) Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 325.000,90 95,98 İş Bankası (B) 49.999,90 -3,38 65,67 İş Bankası (C) 5,34 -2,02 -16,69 İş Bankası (Kur.) 410.000,00 95,24 İş Fin.Kir. 3,94 -1,01 3,68 İş Girişim 7,18 -1,10 88,95 İş GMYO 1,84 -2,13 4,55 İş Y. Men. Değ. 6,11 -0,97 51,73 İş Yat. Ort. 2,58 -1,90 60,12 İşbir Holding 1.025,00 3,54 138,37 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 9,88 43,55 İttifak Holding 3,34 -1,47 -10,22 İz Hayvancılık Tarım 5,60 -1,58 114,03 İzmir Demir Çelik 12,82 -6,36 56,53 İzmir Fırça 2,24 -0,44 24,44 Jantsa Jant Sanayi 72,25 -1,30 35,84 Kafein Yazılım 16,30 0,74 46,77 Kapital Yat. Holding 3,44 -7,03 42,15 Kaplamin 8,28 -0,36 49,19 Kardemir (A) 3,48 9,78 31,32 Kardemir (B) 3,15 8,62 19,32 Kardemir (D) 3,14 6,08 18,05 Karel Elektronik 15,49 -2,76 6,61 Karsan Otomotiv 2,67 -2,20 68,99 Karsu Tekstil 3,60 2,86 11,11 Kartonsan 443,70 -1,62 14,85 Katmerciler Ekipman 4,37 -1,58 13,80 Kent Gıda 502,20 -1,24 185,67 Kerevitaş Gıda 4,24 -0,93 30,06 Kervansaray Yat. Holding 0,45 2,27 -18,18 Kiler GMYO 4,19 0,00 10,55 Klimasan Klima 16,26 -1,75 -23,35 Koç Holding 17,10 -2,23 -14,54 Konfrut Gıda 10,15 0,50 29,80 Konya Çimento 272,10 -1,05 0,29 Kordsa Teknik Tekstil 12,06 -0,74 -5,16 Koza Altın 81,50 0,25 10,06 Koza Madencilik 13,43 0,22 33,90 Körfez GMYO 3,05 -0,65 27,62 Kristal Kola 2,07 0,00 37,09 Kron Telekomünikasyon 25,20 -3,89 98,11 Kuştur Kuşadası Turizm 49,00 9,96 106,75 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,13 0,47 29,09 Kütahya Porselen 32,52 -0,91 391,24 Lider Faktoring 2,25 -1,32 22,62 Link Bilgisayar 24,38 -1,30 34,33 Logo Yazılım 76,50 -0,58 25,82 Lokman Hekim Sağlık 7,50 0,13 29,76 Lüks Kadife 16,52 9,99 91,20 Makina Takım 2,01 -0,50 6,91 Marka Yatırım Holding 2,33 -1,27 97,46 Marmaris Altınyunus 79,60 0,25 12,11 Marshall 82,70 -2,01 73,96 Martı GMYO 1,50 -1,32 48,51 Martı Otel 1,16 -0,85 27,47 Mavi Giyim 48,04 -1,23 -17,03 Mazhar Zorlu Holding 17,10 0,00 41,44 Mega Polietilen 4,32 -1,82 96,36 Menderes Tekstil 3,47 -5,71 164,89 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 25,00 5,93 28,60 Merko Gıda 1,46 1,39 39,05 Metal Gayrimenkul 1,17 -1,68 28,57 Metemtur Otelcilik 2,17 3,83 21,91 Metro Holding 1,71 0,00 23,91 Metro Petrol ve Tesisleri 2,94 -2,00 50,00 Metro Yatırım Ortaklığı 2,36 -1,26 -55,74 Migros Ticaret 37,50 3,08 54,83 Milpa 3,90 0,00 78,08 Mistral GMYO 2,52 -1,56 33,33 MLP Sağlık 19,00 2,93 18,75 MMC San. ve Tic. Yat. 1,77 1,14 55,26 Mondi Tire Kutsan 6,69 -1,91 61,59 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.099,00 2,40 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,90 -1,21 40,72 Net Holding 2,29 -0,87 -11,92 Netaş Telekom. 14,19 0,07 8,65 Niğbaş Niğde Beton 8,90 -1,11 43,55 Nuh Çimento 14,85 -1,13 35,19 Nurol GMYO 4,40 -1,12 23,25 Odaş Elektrik 2,21 1,84 52,87 Olmuksan-IP 4,43 -1,34 72,98 Orge Enerji Elektrik 5,77 -0,35 16,33 Orma Orman Mahsulleri 4,70 -1,05 70,29 Osmanlı Menkul 9,00 1,01 115,27 Ostim Endüstriyel Yat 2,50 -1,57 48,81 Otokar 146,50 0,00 -0,37 Oyak Çimento 6,64 -1,48 20,78 Oyak Yat. Ort. 6,78 -1,45 193,68 Oylum Sınai Yatırımlar 3,10 1,64 0,36 Özak GMYO 3,80 -1,55 47,86 Özbal Çelik Boru 3,26 -1,81 102,25 Özderici GMYO 1,88 2,17 19,75 Özerden Plastik 2,30 -0,86 0,88 Panora GMYO 5,36 1,32 -4,31 Papilon Savunma 15,80 -1,74 105,03 Park Elek.Madencilik 3,67 -0,27 20,33 Parsan 18,80 1,29 10,98 Pegasus 54,95 -1,61 -36,40 Peker GMYO 8,06 -4,84 157,51 Penguen Gıda 4,21 -1,86 103,38 Pera GMYO 1,28 1,59 36,17 Pergamon Dış Ticaret 9,37 0,00 21,10 Petkim 4,26 2,90 11,81 Petrokent Turizm 164,10 -0,49 28,10 Pınar Et ve Un 18,81 2,79 105,13 Pınar Su 5,83 0,69 151,29 Pınar Süt 18,51 1,04 46,09 Plastikkart 13,19 3,21 42,29 Polisan Holding 2,95 -0,67 -2,24 Politeknik Metal 136,00 0,59 78,78 Prizma Press Matbaacılık 3,94 -1,25 -8,37 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.194,30 0,02 7,81 QNB Finans Fin. Kir. 101,20 -0,10 -21,61 QNB Finansbank 46,18 -0,04 23,15 Ral Yatırım Holding 14,86 2,48 118,53 Ray Sigorta 6,00 -1,32 75,44 Reysaş GMYO 5,15 -1,53 12,20 Reysaş Lojistik 6,07 -0,65 38,58 Rhea Girişim 2,31 0,43 94,12 Rodrigo Tekstil 2,68 1,52 48,07 Royal Halı 2,19 -2,67 59,85 RTA Laboratuvarları 31,50 -9,95 1257,76 Sabancı Holding 9,00 -2,28 -1,31 Safkar Ege Soğutmacılık 4,53 -0,44 107,80 Salix Yatırım Holding 11,55 2,21 60,19 Sanel Mühendislik 5,28 1,54 30,37 Sanifoam Sünger 5,88 -0,68 17,60 Sanko Pazarlama 7,53 -1,18 -2,71 Saray Matbaacılık 2,41 2,99 86,42 Sarkuysan 6,38 1,11 32,09 Sasa Polyester 10,56 -1,77 36,61 Say Reklamcılık 3,70 -1,33 65,18 Sekuro Plastik 5,54 1,47 3,36 Selçuk Ecza Deposu 8,75 -2,23 46,69 Selçuk Gıda 2,98 -2,30 73,26 Senkron Güvenlik 3,34 1,21 22,34 Serve Film Prodüksiyon 5,88 0,17 269,81 Servet GMYO 16,27 -0,49 91,41 Seyitler Kimya 9,13 0,22 34,46 Silverline Endüstri 3,55 -4,05 64,35 Sinpaş GMYO 1,34 0,75 15,52 Smartiks Yazılım 8,80 1,85 -10,30 Soda Sanayii 6,15 1,15 3,77 Sodaş Sodyum Sanayii 12,55 -2,79 226,30 Söktaş 2,45 -0,81 44,07 Sönmez Filament 7,03 -0,28 44,06 Sönmez Pamuklu 7,28 0,41 47,97 Sumaş Suni Tahta 12,50 -1,57 26,26 Şeker Fin. Kir. 4,68 -0,64 -2,09 Şekerbank 1,37 -2,14 4,58 Şişe Cam 5,49 -1,44 7,19 Şok Marketler 12,91 -0,69 19,98 T. Halk Bankası 6,13 -1,76 3,72 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,08 -1,30 -5,78 T.S.K.B. 1,25 -2,34 3,31 T.Tuborg 15,35 -0,13 28,99 Taç Tarım Ürünleri 6,01 -3,06 92,63 Tat Gıda 9,73 0,52 59,93 TAV Havalimanları 19,10 -2,20 -29,69 Taze Kuru Gıda 16,71 -1,71 130,80 Tek-Art Turizm 1,62 -1,22 28,57 Tekfen Holding 16,67 -2,46 -10,14 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,87 -1,43 63,57 Temapol Polimer Plastik 7,14 -0,56 36,78 TGS Dış Ticaret 5,36 1,32 14,78 Tofaş Oto. Fab. 24,54 -0,97 5,31 Torunlar GMYO 3,08 -0,96 12,00 Trabzon Liman 14,64 -2,85 37,34 Trabzonspor Sportif 8,02 5,53 273,02 Trakya Cam 3,56 -1,39 4,98 Trend GMYO 3,88 -0,77 76,36 TSKB GMYO 3,35 1,21 150,00 Tuğçelik 5,09 -2,86 28,86 Tukaş 9,00 -0,66 -27,13 Turcas Petrol 3,04 0,33 13,86 Turkcell 16,70 0,30 21,01 Tümosan Motor ve Traktör 6,92 -1,98 7,96 Tüpraş 89,00 -0,61 -29,81 Türk Hava Yolları 12,40 -1,20 -14,25 Türk Prysmian Kablo 4,29 -1,61 65,94 Türk Telekom 8,04 -0,86 9,09 Türk Traktör 76,35 5,53 44,30 Türker Proje Gayrimenkul 45,24 -1,09 7,71 Ufuk Yatırım 4,88 -1,21 89,15 Ulaşlar Turizm Yat. 4,99 9,91 135,38 Ulusoy Elektrik 35,18 -0,40 32,26 Ulusoy Un Sanayi 9,27 0,22 142,67 Umpaş Holding 0,76 -3,80 22,58 Uşak Seramik 1,53 -1,29 26,09 Utopya Turizm 6,55 -0,15 33,13 Uzertaş Boya 5,99 4,54 169,82 Ülker Bisküvi 24,04 -2,12 7,51 Vakıf Fin. Kir. 3,07 4,42 26,86 Vakıf GMYO 2,52 -1,95 45,58 Vakıf Yat. Ort. 2,90 2,84 24,46 Vakıflar Bankası 5,08 -2,87 -7,80 Vakko Tekstil 5,15 -0,39 13,44 Vanet Gıda 1,57 -1,26 9,79 Verusa Holding 23,54 1,47 26,90 Verusaturk Girisim 4,91 -1,41 -6,63 Vestel 16,47 0,37 30,51 Vestel Beyaz Eşya 25,80 -1,23 19,44 Viking Kağıt 4,59 -1,50 145,45 Yapı Kredi Koray GMYO 4,68 9,86 93,39 Yapı ve Kredi Bank. 2,36 -2,48 -4,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,10 -1,56 61,08 Yataş 8,44 3,94 14,99 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,52 7,23 56,52 Yeni Gimat GMYO 11,94 0,42 -0,26 Yeşil GMYO 0,90 5,88 40,63 Yeşil Yapı 1,09 6,86 65,15 Yeşil Yatırım Holding 15,64 4,69 39,27 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.965,00 -3,94 136,50 Yonga Mobilya 26,98 -0,07 191,99 Yükselen Çelik 10,95 0,74 78,63 Yünsa 14,53 1,32 44,32 Zorlu Enerji 1,76 0,00 7,98 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA