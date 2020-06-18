Son dakika haberleri | Borsada günlük işlemler (2)
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
18.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:33
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|55.500,00
|-0,54
|83,89
|İş Bankası (C)
|5,14
|0,59
|-19,81
|İş Bankası (Kur.)
|452.952,90
|-0,14
|115,69
|İş Fin.Kir.
|3,94
|0,51
|3,68
|İş Girişim
|7,26
|-0,82
|91,05
|İş GMYO
|1,90
|0,00
|7,95
|İş Y. Men. Değ.
|6,05
|1,34
|50,24
|İş Yat. Ort.
|2,54
|-0,39
|57,63
|İşbir Holding
|1.133,00
|10,00
|163,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|1,19
|37,10
|İttifak Holding
|3,26
|6,89
|-12,37
|İz Hayvancılık Tarım
|5,90
|-2,48
|125,49
|İzmir Demir Çelik
|14,68
|0,55
|79,24
|İzmir Fırça
|2,24
|0,90
|24,44
|Jantsa Jant Sanayi
|72,00
|-0,69
|35,37
|Kafein Yazılım
|16,46
|-1,20
|48,21
|Kapital Yat. Holding
|3,59
|-6,02
|48,35
|Kaplamin
|8,56
|1,42
|54,23
|Kardemir (A)
|3,10
|9,93
|16,98
|Kardemir (B)
|2,99
|9,93
|13,26
|Kardemir (D)
|3,04
|8,96
|14,29
|Karel Elektronik
|15,57
|0,45
|7,16
|Karsan Otomotiv
|2,43
|3,40
|53,80
|Karsu Tekstil
|3,42
|0,29
|5,56
|Kartonsan
|457,20
|0,82
|18,34
|Katmerciler Ekipman
|4,48
|0,00
|16,67
|Kent Gıda
|545,30
|4,80
|210,18
|Kerevitaş Gıda
|4,38
|-1,35
|34,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|-2,13
|-16,36
|Kiler GMYO
|4,15
|-0,24
|9,50
|Klimasan Klima
|17,03
|0,35
|-22,87
|Koç Holding
|17,03
|-0,29
|-14,89
|Konfrut Gıda
|10,50
|2,34
|34,27
|Konya Çimento
|272,30
|0,44
|0,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,16
|-0,90
|-4,37
|Koza Altın
|77,35
|0,32
|4,46
|Koza Madencilik
|12,71
|0,39
|26,72
|Körfez GMYO
|3,08
|-1,60
|28,87
|Kristal Kola
|2,08
|0,00
|37,75
|Kron Telekomünikasyon
|24,50
|-2,16
|92,61
|Kuştur Kuşadası Turizm
|46,20
|10,00
|94,94
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,21
|-0,45
|33,94
|Kütahya Porselen
|32,16
|3,41
|385,80
|Lider Faktoring
|2,27
|0,44
|23,71
|Link Bilgisayar
|25,26
|-1,33
|39,17
|Logo Yazılım
|75,00
|0,54
|23,36
|Lokman Hekim Sağlık
|7,54
|-3,33
|30,45
|Lüks Kadife
|16,64
|-0,18
|92,59
|Makina Takım
|2,04
|0,99
|8,51
|Marka Yatırım Holding
|2,22
|-0,89
|88,14
|Marmaris Altınyunus
|81,05
|0,06
|14,15
|Marshall
|84,70
|-0,65
|78,17
|Martı GMYO
|1,59
|3,25
|57,43
|Martı Otel
|1,18
|-3,28
|29,67
|Mavi Giyim
|47,36
|0,77
|-18,20
|Mazhar Zorlu Holding
|17,60
|-1,12
|45,57
|Mega Polietilen
|4,66
|9,91
|111,82
|Menderes Tekstil
|3,20
|-4,19
|144,27
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|20,44
|-5,55
|5,14
|Merko Gıda
|1,47
|2,80
|40,00
|Metal Gayrimenkul
|1,21
|-0,82
|32,97
|Metemtur Otelcilik
|2,32
|9,95
|30,34
|Metro Holding
|1,68
|9,80
|21,74
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,99
|9,52
|52,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,54
|9,96
|-52,37
|Migros Ticaret
|35,94
|-0,88
|48,39
|Milpa
|4,15
|-8,99
|89,50
|Mistral GMYO
|2,61
|-1,88
|38,10
|MLP Sağlık
|18,91
|1,72
|18,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,79
|0,56
|57,02
|Mondi Tire Kutsan
|6,68
|-0,74
|61,35
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.098,40
|2,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,16
|0,44
|42,77
|Net Holding
|2,32
|-0,43
|-10,77
|Netaş Telekom.
|14,59
|1,25
|11,72
|Niğbaş Niğde Beton
|10,64
|9,92
|71,61
|Nuh Çimento
|14,50
|0,69
|32,00
|Nurol GMYO
|4,42
|1,61
|23,81
|Odaş Elektrik
|2,13
|0,00
|47,33
|Olmuksan-IP
|4,53
|-0,44
|76,89
|Orge Enerji Elektrik
|5,88
|-0,34
|18,55
|Orma Orman Mahsulleri
|4,87
|0,00
|76,45
|Osmanlı Menkul
|7,90
|6,04
|88,96
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,58
|0,78
|53,57
|Otokar
|143,00
|0,35
|-2,75
|Oyak Çimento
|6,11
|0,16
|11,14
|Oyak Yat. Ort.
|6,64
|-0,15
|187,61
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,13
|0,64
|1,33
|Özak GMYO
|3,86
|3,21
|50,19
|Özbal Çelik Boru
|2,92
|-0,34
|81,16
|Özderici GMYO
|1,93
|-1,53
|22,93
|Özerden Plastik
|2,33
|0,87
|2,19
|Panora GMYO
|5,38
|-0,55
|-3,96
|Papilon Savunma
|16,35
|-0,30
|112,16
|Park Elek.Madencilik
|3,65
|0,55
|19,67
|Parsan
|18,90
|-1,25
|11,57
|Pegasus
|56,20
|0,09
|-34,95
|Peker GMYO
|6,99
|1,30
|123,32
|Penguen Gıda
|4,34
|-1,59
|109,66
|Pera GMYO
|1,31
|-3,68
|39,36
|Pergamon Dış Ticaret
|9,84
|7,42
|27,17
|Petkim
|4,04
|4,39
|6,04
|Petrokent Turizm
|174,50
|-1,97
|36,22
|Pınar Et ve Un
|18,80
|-1,31
|105,02
|Pınar Su
|5,89
|-2,16
|153,88
|Pınar Süt
|18,70
|-2,55
|47,59
|Plastikkart
|13,17
|2,57
|42,07
|Polisan Holding
|3,04
|1,33
|0,74
|Politeknik Metal
|125,20
|-1,03
|64,58
|Prizma Press Matbaacılık
|3,96
|-1,00
|-7,91
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.191,90
|0,08
|7,59
|QNB Finans Fin. Kir.
|103,00
|2,08
|-20,22
|QNB Finansbank
|47,50
|5,00
|26,67
|Ral Yatırım Holding
|14,38
|0,07
|111,47
|Ray Sigorta
|6,12
|0,16
|78,95
|Reysaş GMYO
|5,31
|-1,12
|15,69
|Reysaş Lojistik
|6,22
|-2,05
|42,01
|Rhea Girişim
|2,29
|-0,43
|92,44
|Rodrigo Tekstil
|2,59
|0,00
|43,09
|Royal Halı
|2,24
|0,45
|63,50
|RTA Laboratuvarları
|36,08
|-9,98
|1455,17
|Sabancı Holding
|9,10
|1,45
|-0,22
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,05
|0,80
|131,65
|Salix Yatırım Holding
|10,60
|0,95
|47,02
|Sanel Mühendislik
|5,80
|0,87
|43,21
|Sanifoam Sünger
|5,89
|-0,67
|17,80
|Sanko Pazarlama
|7,60
|0,00
|-1,81
|Saray Matbaacılık
|2,06
|0,00
|59,35
|Sarkuysan
|5,99
|0,17
|24,02
|Sasa Polyester
|10,87
|2,55
|40,62
|Say Reklamcılık
|3,85
|1,58
|71,88
|Sekuro Plastik
|5,47
|0,55
|2,05
|Selçuk Ecza Deposu
|8,87
|-3,69
|48,71
|Selçuk Gıda
|3,08
|0,00
|79,07
|Senkron Güvenlik
|3,23
|-4,44
|18,32
|Serve Film Prodüksiyon
|5,87
|7,71
|269,18
|Servet GMYO
|16,89
|1,62
|98,71
|Seyitler Kimya
|9,19
|-2,44
|35,35
|Silverline Endüstri
|3,55
|9,91
|64,35
|Sinpaş GMYO
|1,30
|0,78
|12,07
|Smartiks Yazılım
|8,85
|-1,23
|-9,79
|Soda Sanayii
|5,90
|0,17
|-0,45
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,01
|0,93
|238,26
|Söktaş
|2,40
|-2,04
|41,13
|Sönmez Filament
|7,65
|-8,16
|56,76
|Sönmez Pamuklu
|7,99
|-8,27
|62,40
|Sumaş Suni Tahta
|13,50
|0,00
|36,36
|Şeker Fin. Kir.
|4,63
|-1,49
|-3,14
|Şekerbank
|1,33
|-1,48
|1,53
|Şişe Cam
|5,27
|2,33
|2,89
|Şok Marketler
|13,07
|0,85
|21,47
|T. Halk Bankası
|5,56
|1,65
|-5,92
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,80
|1,70
|-4,13
|T.S.K.B.
|1,28
|4,92
|5,79
|T.Tuborg
|15,30
|-0,65
|28,57
|Taç Tarım Ürünleri
|6,21
|-9,87
|99,04
|Tat Gıda
|9,66
|-3,40
|58,78
|TAV Havalimanları
|19,27
|1,15
|-29,06
|Taze Kuru Gıda
|17,10
|0,59
|136,19
|Tek-Art Turizm
|1,54
|0,65
|22,22
|Tekfen Holding
|16,40
|3,67
|-11,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,03
|-0,28
|67,38
|Temapol Polimer Plastik
|7,13
|2,15
|36,59
|TGS Dış Ticaret
|5,24
|-0,19
|12,21
|Tofaş Oto. Fab.
|22,92
|-0,43
|-1,64
|Torunlar GMYO
|3,17
|-2,46
|15,27
|Trabzon Liman
|14,54
|-1,02
|36,40
|Trabzonspor Sportif
|8,05
|9,97
|274,42
|Trakya Cam
|3,42
|1,18
|0,85
|Trend GMYO
|4,00
|0,25
|81,82
|TSKB GMYO
|3,79
|2,71
|182,84
|Tuğçelik
|4,98
|2,05
|26,08
|Tukaş
|9,12
|-0,33
|-26,15
|Turcas Petrol
|3,03
|1,34
|13,48
|Turkcell
|16,23
|9,96
|17,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,83
|0,89
|6,55
|Tüpraş
|86,95
|0,52
|-31,43
|Türk Hava Yolları
|12,53
|0,72
|-13,35
|Türk Prysmian Kablo
|4,09
|-0,49
|58,21
|Türk Telekom
|8,04
|4,55
|9,09
|Türk Traktör
|70,25
|-0,35
|32,77
|Türker Proje Gayrimenkul
|47,60
|-3,17
|13,33
|Ufuk Yatırım
|4,75
|1,06
|84,11
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,42
|2,70
|61,32
|Ulusoy Elektrik
|34,70
|0,70
|30,45
|Ulusoy Un Sanayi
|9,38
|-2,39
|145,55
|Umpaş Holding
|0,81
|-4,71
|30,65
|Uşak Seramik
|1,51
|-5,03
|24,44
|Utopya Turizm
|5,82
|0,69
|18,29
|Uzertaş Boya
|5,34
|9,88
|140,54
|Ülker Bisküvi
|25,00
|1,21
|11,81
|Vakıf Fin. Kir.
|3,05
|-2,56
|26,03
|Vakıf GMYO
|2,65
|-1,12
|53,09
|Vakıf Yat. Ort.
|2,88
|-0,35
|23,61
|Vakıflar Bankası
|4,82
|1,90
|-12,52
|Vakko Tekstil
|5,28
|-2,40
|16,30
|Vanet Gıda
|1,62
|2,53
|13,29
|Verusa Holding
|22,44
|0,45
|20,97
|Verusaturk Girisim
|4,99
|0,40
|-5,11
|Vestel
|16,74
|4,30
|32,65
|Vestel Beyaz Eşya
|26,30
|-0,23
|21,76
|Viking Kağıt
|4,80
|-1,03
|156,68
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,92
|9,80
|61,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|0,00
|-5,65
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,52
|-4,36
|67,78
|Yataş
|8,15
|-0,37
|11,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,23
|0,00
|38,51
|Yeni Gimat GMYO
|11,94
|-0,50
|-0,26
|Yeşil GMYO
|0,96
|4,35
|50,00
|Yeşil Yapı
|1,15
|5,50
|74,24
|Yeşil Yatırım Holding
|16,57
|3,89
|47,55
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.387,90
|-0,16
|150,86
|Yonga Mobilya
|26,02
|-9,97
|181,60
|Yükselen Çelik
|10,57
|4,04
|72,43
|Yünsa
|14,25
|0,14
|41,54
|Zorlu Enerji
|1,75
|6,71
|7,36
(Son)
Kaynak: AA