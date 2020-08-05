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Son dakika haberleri: Borsada endekslerin değişimi

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.242 0,52
BIST SINAİ 1.517 0,64
BIST GIDA, İÇECEK 1.513 -1,29
BIST TEKSTIL, DERİ 604 0,42
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.

Son dakika haberleri: Borsada endekslerin değişimi
05.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:35

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.242 0,52
BIST SINAİ 1.517 0,64
BIST GIDA, İÇECEK 1.513 -1,29
BIST TEKSTIL, DERİ 604 0,42
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.109 -1,26
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.180 1,60
BIST TAŞ, TOPRAK 1.171 2,94
BIST METAL ANA 2.450 2,42
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.075 -2,44
BIST MADENCİLİK 1.336 2,45
BIST HİZMETLER 973 -0,27
BIST ELEKTRİK 59 0,69
BIST ULAŞTIRMA 1.286 -1,27
BIST TURİZM 182 -2,87
BIST TİCARET 3.054 -1,59
BIST İLETİŞİM 381 2,11
BIST SPOR 576 -6,81
BIST İNŞAAT 1.219 3,31
BIST MALİ 1.145 0,38
BIST BANKA 1.114 0,37
BIST SİGORTA 5.073 2,05
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 919 -2,52
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 940 0,79
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 527 -1,14
BIST TEKNOLOJİ 1.602 -1,91
BIST BİLİŞİM 521 -0,78
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.068 -0,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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