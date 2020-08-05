Son dakika haberleri: Borsada endekslerin değişimi Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim

BIST KOBİ SANAYİ 3.242 0,52

BIST SINAİ 1.517 0,64

BIST GIDA, İÇECEK 1.513 -1,29

BIST TEKSTIL, DERİ 604 0,42

BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.242 0,52 BIST SINAİ 1.517 0,64 BIST GIDA, İÇECEK 1.513 -1,29 BIST TEKSTIL, DERİ 604 0,42 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.109 -1,26 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.180 1,60 BIST TAŞ, TOPRAK 1.171 2,94 BIST METAL ANA 2.450 2,42 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.075 -2,44 BIST MADENCİLİK 1.336 2,45 BIST HİZMETLER 973 -0,27 BIST ELEKTRİK 59 0,69 BIST ULAŞTIRMA 1.286 -1,27 BIST TURİZM 182 -2,87 BIST TİCARET 3.054 -1,59 BIST İLETİŞİM 381 2,11 BIST SPOR 576 -6,81 BIST İNŞAAT 1.219 3,31 BIST MALİ 1.145 0,38 BIST BANKA 1.114 0,37 BIST SİGORTA 5.073 2,05 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 919 -2,52 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 940 0,79 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 527 -1,14 BIST TEKNOLOJİ 1.602 -1,91 BIST BİLİŞİM 521 -0,78 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.068 -0,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA