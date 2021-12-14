Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 26,20 23,82 9,99 Albaraka Türk 2,16 1,97 9,64 SASA Polyester 52,85 48,58 8,79 Selçuk Ecza Deposu 12,78 11,90 7,39 Gözde Girişim 9,79 9,15 6,99 Emlak Konut GMYO 2,69 2,53 6,32 İş Bankası (C) 8,42 7,92 6,31 Doğan Holding 3,67 3,46 6,07 Kordsa Teknik Tekstil 40,96 38,66 5,95 Aygaz 26,22 24,80 5,73 Ford Otosan 282,30 267,10 5,69 Akbank 7,91 7,51 5,33 Ereğli Demir Çelik 30,14 28,68 5,09 Kerevitaş Gıda 5,41 5,17 4,64 Halkbank 5,65 5,40 4,63 Yapı ve Kredi Bankası 3,90 3,73 4,56 Çemtaş 18,61 17,80 4,55 Alarko GMYO 32,30 30,94 4,40 Turkcell 21,52 20,64 4,26 Vakıflar Bankası 4,30 4,13 4,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam — Haberler (@Haberler) December 10, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi