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Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Tekfen Holding26,2023,829,99Albaraka...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tekfen Holding26,2023,829,99
Albaraka Türk2,161,979,64
SASA Polyester52,8548,588,79
Selçuk Ecza Deposu12,7811,907,39
Gözde Girişim9,799,156,99
Emlak Konut GMYO2,692,536,32
İş Bankası (C)8,427,926,31
Doğan Holding3,673,466,07
Kordsa Teknik Tekstil40,9638,665,95
Aygaz26,2224,805,73
Ford Otosan282,30267,105,69
Akbank7,917,515,33
Ereğli Demir Çelik30,1428,685,09
Kerevitaş Gıda5,415,174,64
Halkbank5,655,404,63
Yapı ve Kredi Bankası3,903,734,56
Çemtaş18,6117,804,55
Alarko GMYO32,3030,944,40
Turkcell21,5220,644,26
Vakıflar Bankası4,304,134,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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