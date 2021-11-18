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Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Yapı ve Kredi Bankası3,603,376,82Şişe...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yapı ve Kredi Bankası3,603,376,82
Şişe Cam11,1110,426,62
Bera Holding10,6610,085,75
Otokar379,00361,504,84
Ereğli Demir Çelik21,0220,144,37
İş Yatırım Menkul Değerler18,8018,034,27
Kordsa Teknik Tekstil30,3429,104,26
İş Bankası (C)7,216,924,19
Tümosan Motor ve Traktör17,1016,434,08
İskenderun Demir Çelik16,7216,113,79
Anadolu Grubu Holding33,2232,023,75
Gözde Girişim8,217,943,40
Arçelik40,9839,683,28
Alkim Kimya17,8017,243,25
ASELSAN18,6418,112,93
Enka İnşaat13,1112,742,90
Garanti Bankası12,2411,902,86
Vakıflar Bankası3,953,862,33
BİMMağazalar66,9565,452,29
ARD Bilişim Teknolojileri51,3050,252,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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