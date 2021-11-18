Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Yapı ve Kredi Bankası3,603,376,82Şişe...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,60
|3,37
|6,82
|Şişe Cam
|11,11
|10,42
|6,62
|Bera Holding
|10,66
|10,08
|5,75
|Otokar
|379,00
|361,50
|4,84
|Ereğli Demir Çelik
|21,02
|20,14
|4,37
|İş Yatırım Menkul Değerler
|18,80
|18,03
|4,27
|Kordsa Teknik Tekstil
|30,34
|29,10
|4,26
|İş Bankası (C)
|7,21
|6,92
|4,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,10
|16,43
|4,08
|İskenderun Demir Çelik
|16,72
|16,11
|3,79
|Anadolu Grubu Holding
|33,22
|32,02
|3,75
|Gözde Girişim
|8,21
|7,94
|3,40
|Arçelik
|40,98
|39,68
|3,28
|Alkim Kimya
|17,80
|17,24
|3,25
|ASELSAN
|18,64
|18,11
|2,93
|Enka İnşaat
|13,11
|12,74
|2,90
|Garanti Bankası
|12,24
|11,90
|2,86
|Vakıflar Bankası
|3,95
|3,86
|2,33
|BİMMağazalar
|66,95
|65,45
|2,29
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,30
|50,25
|2,09
Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500