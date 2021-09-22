Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 10,47 9,52 9,98 Net Holding 4,61 4,29 7,46 Ereğli Demir Çelik 16,90 16,06 5,23 Gözde Girişim 5,70 5,51 3,45 Garanti Bankası 9,48 9,18 3,27 Pegasus 71,85 69,60 3,23 Fenerbahçe Futbol 32,24 31,26 3,13 Hedef Girişim 2,74 2,66 3,01 Türk Telekom 7,27 7,06 2,97 Migros Ticaret 32,92 32,00 2,88 Kardemir (D) 6,49 6,31 2,85 Tofaş Oto Fabrikası 48,60 47,32 2,70 Esenboğa Elektrik 33,18 32,36 2,53 Yapı ve Kredi Bankası 2,44 2,38 2,52 Parsan 26,88 26,22 2,52 Petkim 6,27 6,13 2,28 İş Bankası (C) 5,26 5,15 2,14 İş Yatırım Menkul Değerler 13,60 13,32 2,10 Galatasaray Sportif 3,40 3,33 2,10 Akbank 5,48 5,38 1,86 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 492 bin liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler