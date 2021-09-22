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Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding10,479,529,98Net Holding4,614,297,46Ereğli...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding10,479,529,98
Net Holding4,614,297,46
Ereğli Demir Çelik16,9016,065,23
Gözde Girişim5,705,513,45
Garanti Bankası9,489,183,27
Pegasus71,8569,603,23
Fenerbahçe Futbol32,2431,263,13
Hedef Girişim2,742,663,01
Türk Telekom7,277,062,97
Migros Ticaret32,9232,002,88
Kardemir (D)6,496,312,85
Tofaş Oto Fabrikası48,6047,322,70
Esenboğa Elektrik33,1832,362,53
Yapı ve Kredi Bankası2,442,382,52
Parsan26,8826,222,52
Petkim6,276,132,28
İş Bankası (C)5,265,152,14
İş Yatırım Menkul Değerler13,6013,322,10
Galatasaray Sportif3,403,332,10
Akbank5,485,381,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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