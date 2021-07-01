Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding13,2112,019,99Eczacıbaşı...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding13,2112,019,99
Eczacıbaşı Yatırım39,6036,807,61
TAV Havalimanları25,4223,727,17
Türk Traktör179,70169,206,21
Pegasus76,0572,055,55
Alarko Holding8,848,434,86
Otokar291,00278,004,68
Jantsa Jant Sanayi81,1077,704,38
Global Yat.ırım Holding3,223,094,21
İndeks Bilgisayar6,215,974,02
Logo Yazılım34,4433,223,67
İhlas Holding0,580,563,57
Aksa15,4614,983,20
Netaş Telekomünikasyon20,4219,803,13
Brisa20,8020,183,07
Türk Hava Yolları13,7513,372,84
Vestel31,1630,302,84
Nuh Çimento41,3840,262,78
Hektaş7,777,572,64
Torunlar GMYO2,922,852,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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