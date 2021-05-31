Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,10
|1,00
|10,00
|Esenboğa Elektrik
|28,80
|27,16
|6,04
|Çimsa
|23,50
|22,58
|4,07
|Akiş GMYO
|1,91
|1,84
|3,80
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|1,88
|3,72
|Bursa Çimento
|3,92
|3,78
|3,70
|İhlas Holding
|0,60
|0,58
|3,45
|Mavi Giyim
|50,50
|48,92
|3,23
|Sabancı Holding
|8,86
|8,63
|2,67
|Türk Hava Yolları
|13,32
|12,98
|2,62
|Ege Gübre
|201,40
|196,60
|2,44
|TAV Havalimanları
|23,98
|23,42
|2,39
|MLP Sağlık
|23,50
|22,96
|2,35
|Pegasus
|83,15
|81,35
|2,21
|Coca Cola İçecek
|79,40
|77,75
|2,12
|Borusan Mannesmann
|28,58
|28,02
|2,00
|Kerevitaş Gıda
|4,66
|4,57
|1,97
|Selçuk Ecza Deposu
|9,04
|8,88
|1,80
|Brisa
|22,80
|22,42
|1,69
|Fenerbahçe Futbol
|33,90
|33,34
|1,68
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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