Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Gayrimenkul1,101,0010,00
Esenboğa Elektrik28,8027,166,04
Çimsa23,5022,584,07
Akiş GMYO1,911,843,80
Emlak Konut GMYO1,951,883,72
Bursa Çimento3,923,783,70
İhlas Holding0,600,583,45
Mavi Giyim50,5048,923,23
Sabancı Holding8,868,632,67
Türk Hava Yolları13,3212,982,62
Ege Gübre201,40196,602,44
TAV Havalimanları23,9823,422,39
MLP Sağlık23,5022,962,35
Pegasus83,1581,352,21
Coca Cola İçecek79,4077,752,12
Borusan Mannesmann28,5828,022,00
Kerevitaş Gıda4,664,571,97
Selçuk Ecza Deposu9,048,881,80
Brisa22,8022,421,69
Fenerbahçe Futbol33,9033,341,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Antony Blinken Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Hülya Avşar Aslı Bekiroğlu
Spor Cristiano Enes Ünal Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 20:06:56. #1.15#

title