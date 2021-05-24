Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol33,4631,426,49Karsan...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|33,46
|31,42
|6,49
|Karsan Otomotiv
|5,04
|4,84
|4,13
|Alarko Holding
|10,75
|10,34
|3,97
|Gübre Fabrikaları
|64,80
|62,50
|3,68
|Vestel
|33,36
|32,38
|3,03
|Ege Gübre
|211,70
|205,70
|2,92
|Ereğli Demir Çelik
|19,23
|18,71
|2,78
|Çimsa
|24,14
|23,52
|2,64
|Jantsa Jant Sanayi
|90,00
|88,00
|2,27
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,40
|1,37
|2,19
|Kervan Gıda
|16,68
|16,34
|2,08
|Akiş GMYO
|1,99
|1,95
|2,05
|Enerjisa Enerji
|11,16
|10,96
|1,82
|Bagfaş
|25,50
|25,10
|1,59
|ASELSAN
|15,39
|15,15
|1,58
|Netaş Telekomünikasyon
|23,32
|23,04
|1,22
|Borusan Mannesmann
|29,46
|29,14
|1,10
|Turkcell
|15,76
|15,59
|1,09
|Emlak Konut GMYO
|1,98
|1,96
|1,02
|Koza Madencilik
|17,50
|17,33
|0,98
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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