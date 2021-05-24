Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol33,4631,426,49Karsan...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol33,4631,426,49
Karsan Otomotiv5,044,844,13
Alarko Holding10,7510,343,97
Gübre Fabrikaları64,8062,503,68
Vestel33,3632,383,03
Ege Gübre211,70205,702,92
Ereğli Demir Çelik19,2318,712,78
Çimsa24,1423,522,64
Jantsa Jant Sanayi90,0088,002,27
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,401,372,19
Kervan Gıda16,6816,342,08
Akiş GMYO1,991,952,05
Enerjisa Enerji11,1610,961,82
Bagfaş25,5025,101,59
ASELSAN15,3915,151,58
Netaş Telekomünikasyon23,3223,041,22
Borusan Mannesmann29,4629,141,10
Turkcell15,7615,591,09
Emlak Konut GMYO1,981,961,02
Koza Madencilik17,5017,330,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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