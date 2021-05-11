Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Çemaş Döküm1,321,2010,00Karsan...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,321,2010,00
Karsan Otomotiv4,414,078,35
Alarko Holding10,239,923,10
Türkiye Sigorta5,715,552,88
Coca Cola İçecek84,1082,402,06
Torunlar GMYO3,603,531,98
Mavi Giyim47,9647,041,96
İpek Doğal Enerji13,7913,551,77
İhlas Holding0,610,601,67
Anadolu Efes25,2024,801,61
Ülker Bisküvi23,1422,861,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,398,301,08
Koza Madencilik15,5515,400,97
Enerjisa Enerji10,7410,650,85
Doğuş Otomotiv28,7228,480,84
Odaş Elektrik2,532,510,80
Bursa Çimento3,913,880,77
MLP Sağlık23,3023,140,69
İş GMYO1,921,910,52
Zorlu Enerji2,122,110,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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