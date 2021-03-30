Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tofaş Oto...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tofaş Oto Fabrikası34,0631,667,58
Aksa16,5715,457,25
Ford Otosan197,70185,006,86
Bera Holding22,4621,225,84
Otokar373,90353,505,77
Borusan Mannesmann28,6827,603,91
Çemtaş15,7615,243,41
Kardemir (D)7,086,873,06
Aksa Enerji11,6711,333,00
Ege Endüstri1.587,001.542,002,92
Selçuk Ecza Deposu10,6110,392,12
Koç Holding19,5019,102,09
Doğuş Otomotiv28,8028,222,06
Ereğli Demir Çelik14,8914,611,92
Türk Hava Yolları12,7112,481,84
Deva Holding30,6030,061,80
Arçelik33,8833,361,56
Bursa Çimento3,923,861,55
Türk Traktör210,00206,901,50
Turkcell14,9114,701,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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