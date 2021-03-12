Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
12.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:30
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Logo...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|147,40
|141,10
|4,46
|Otokar
|402,90
|386,30
|4,30
|Türk Traktör
|225,90
|217,50
|3,86
|Aygaz
|17,15
|16,60
|3,31
|Gözde Girişim
|8,31
|8,10
|2,59
|Enerjisa Enerji
|12,20
|11,91
|2,43
|Aksa Enerji
|11,56
|11,30
|2,30
|Doğan Holding
|3,56
|3,48
|2,30
|Çemtaş
|16,60
|16,23
|2,28
|Kardemir (D)
|7,64
|7,48
|2,14
|Ege Endüstri
|1.555,00
|1.526,70
|1,85
|Kerevitaş Gıda
|6,42
|6,31
|1,74
|İndeks Bilgisayar
|31,92
|31,40
|1,66
|Aksigorta
|9,87
|9,71
|1,65
|Türkiye Sigorta
|6,92
|6,81
|1,62
|Ereğli Demir Çelik
|16,80
|16,56
|1,45
|Anadolu Efes
|25,54
|25,18
|1,43
|Borusan Mannesmann
|33,56
|33,10
|1,39
|İş Bankası (C)
|5,85
|5,77
|1,39
|İskenderun Demir Çelik
|12,89
|12,72
|1,34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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