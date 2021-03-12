Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler

12.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:30
Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Logo...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Logo Yazılım147,40141,104,46
Otokar402,90386,304,30
Türk Traktör225,90217,503,86
Aygaz17,1516,603,31
Gözde Girişim8,318,102,59
Enerjisa Enerji12,2011,912,43
Aksa Enerji11,5611,302,30
Doğan Holding3,563,482,30
Çemtaş16,6016,232,28
Kardemir (D)7,647,482,14
Ege Endüstri1.555,001.526,701,85
Kerevitaş Gıda6,426,311,74
İndeks Bilgisayar31,9231,401,66
Aksigorta9,879,711,65
Türkiye Sigorta6,926,811,62
Ereğli Demir Çelik16,8016,561,45
Anadolu Efes25,5425,181,43
Borusan Mannesmann33,5633,101,39
İş Bankası (C)5,855,771,39
İskenderun Demir Çelik12,8912,721,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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