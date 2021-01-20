Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler

20.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:58
Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bagfaş28,4225,849,98Doğuş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bagfaş28,4225,849,98
Doğuş Otomotiv34,2031,109,97
Migros Ticaret51,3546,709,96
Pınar Süt27,7426,126,20
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,981,885,32
Alarko GMYO26,4025,105,18
Hektaş27,8026,504,91
Bizim Mağazaları16,1915,464,72
Aygaz18,5717,804,33
Aksa Enerji8,678,343,96
Ülker Bisküvi24,2023,283,95
Torunlar GMYO4,254,103,66
Albaraka Türk2,061,993,52
Şok Marketler14,4513,973,44
Kardemir (D)7,347,103,38
Konya Çimento1.520,001.473,003,19
Türk Traktör187,10181,603,03
Sasa Polyester25,9025,143,02
Çimsa19,9219,382,79
Çemtaş17,2116,752,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Demet Akalın Ceyda Düvenci
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Ankara Beyaz Saray Donald Trump Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 19:07:19. #1.14#
title