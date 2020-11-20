Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
20.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 20.11.2020 18:55
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)DO-CO416,70378,909,98Koza...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|DO-CO
|416,70
|378,90
|9,98
|Koza Madencilik
|13,69
|12,45
|9,96
|Gübre Fabrikaları
|45,72
|41,58
|9,96
|Bursa Çimento
|9,44
|8,59
|9,90
|Kartonsan
|2.724,50
|2.494,90
|9,20
|İpek Doğal Enerji
|12,34
|11,55
|6,84
|Ege Endüstri
|1.415,50
|1.325,00
|6,83
|Koza Altın
|79,75
|75,45
|5,70
|Bagfaş
|18,97
|17,98
|5,51
|Şişe Cam
|7,02
|6,73
|4,31
|Coca Cola İçecek
|61,00
|58,50
|4,27
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,22
|28,06
|4,13
|Çelebi
|86,35
|83,05
|3,97
|Türk Traktör
|144,30
|139,20
|3,66
|Anadolu Grubu Holding
|22,26
|21,48
|3,63
|TAV Havalimanları
|18,44
|17,85
|3,31
|Otokar
|204,10
|197,90
|3,13
|Çemtaş
|14,89
|14,44
|3,12
|Anadolu Efes
|22,18
|21,54
|2,97
|Türkiye Sigorta
|6,02
|5,85
|2,91
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500