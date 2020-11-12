Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Doğuş Otomotiv 28,86 26,24 9,98

Pegasus 58,50 54,35 7,64 ...