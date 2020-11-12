Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
12.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 12.11.2020 19:00
Son dakika haber: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 28,86 26,24 9,98
Pegasus 58,50 54,35 7,64 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|28,86
|26,24
|9,98
|Pegasus
|58,50
|54,35
|7,64
|Aksa
|9,94
|9,41
|5,63
|Brisa
|18,65
|17,67
|5,55
|Kardemir (D)
|4,15
|3,96
|4,80
|Türk Telekom
|7,95
|7,62
|4,33
|Sabancı Holding
|10,46
|10,03
|4,29
|Yataş
|10,36
|10,00
|3,60
|Good-Year
|7,70
|7,44
|3,49
|Mavi Giyim
|44,88
|43,40
|3,41
|Tüpraş
|89,30
|87,25
|2,35
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,68
|33,92
|2,24
|Koç Holding
|18,39
|18,10
|1,60
|Garanti Bankası
|8,63
|8,50
|1,53
|Petkim
|4,65
|4,58
|1,53
|Vestel
|20,20
|19,90
|1,51
|Tat Gıda
|10,67
|10,52
|1,43
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,23
|2,20
|1,36
|Anadolu Efes
|22,10
|21,92
|0,82
|İş Bankası (C)
|6,84
|6,79
|0,74
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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