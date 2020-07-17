Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 4,97 4,52 9,96
İpek Doğal Enerji 15,30...
17.07.2020 19:01 | Son Güncelleme: 17.07.2020 19:04
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|4,97
|4,52
|9,96
|İpek Doğal Enerji
|15,30
|14,02
|9,13
|Kartonsan
|604,50
|560,40
|7,87
|Netaş Telekom.
|17,73
|16,50
|7,45
|Sasa Polyester
|13,93
|13,12
|6,17
|Koza Madencilik
|14,34
|13,60
|5,44
|Doğuş Otomotiv
|16,95
|16,16
|4,89
|Kerevitaş Gıda
|5,81
|5,55
|4,68
|Torunlar GMYO
|4,73
|4,52
|4,65
|Koza Altın
|85,65
|82,50
|3,82
|Otokar
|169,00
|162,80
|3,81
|Ege Endüstri
|690,00
|665,20
|3,73
|Türk Telekom
|8,32
|8,03
|3,61
|Gübre Fabrik.
|28,20
|27,30
|3,30
|Gözde Girişim
|5,39
|5,22
|3,26
|Coca Cola İçecek
|46,54
|45,20
|2,96
|İş Y. Men. Değ.
|7,15
|6,95
|2,88
|İş Fin.Kir.
|4,09
|3,98
|2,76
|Logo Yazılım
|91,90
|89,45
|2,74
|Alarko GMYO
|18,89
|18,40
|2,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA